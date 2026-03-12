12日、衆議院予算委員会において、「予算審議の進め方」をめぐって議場内が紛糾した。

【映像】階氏VS委員長 ヤジも乱発の瞬間（実際の様子）

中道改革連合の階猛が質疑の冒頭「総理に確認しておきます。高市首相は、来年度予算の3月中の成立にこだわっておられます。その意向を受けて、坂本予算委員長は、13日に衆議院の予算審議を終了させる日程を示し、それに向け、野党側の反対の声を無視して何度も職権で審議日程を決めてまいりました」と発言すると議場内に「そうだ！」という同調する声が響いた。

「そうだ！」という声が複数上がる中、階議員は続けて「このままいけば、通例よりも総理入りの集中審議の時間は半分以下、予算に地域事情を反映させるための省庁ごとの分科会も行われなくなってしまいます。憲法83条の財政民主主義の趣旨から、質・量ともに充実した予算審議は必要不可欠であります。これを犠牲にしてまで来年度予算の3月中の成立にこだわる必要はないものと考えます。総理の見解を伺います」と質問。

これに高市総理は「令和8年度予算の審議方針を含め、国会の運営につきましては国会でお決めいただくものと承知をしています。そのため、国会審議のあり方に関わる点について、私からお答えすることが困難であることはご理解いただきたいと思います。その上で、『全ては国民の皆様の安心のために』という思いは、これは与野党の皆様共通だと思っております。国民の皆様の生活に支障を生じさせないよう、野党の皆様にもご協力をお願いしながら、令和8年度予算につきまして年度内に成立させていただますように、私どもも国会での審議に誠実に対応しております」と回答。だが、高市総理の発言の最中「だったらなんで…」などのヤジも飛んだ。

階議員「全くもって今の委員長はその職責にふさわしくない」

階議員は「『国民生活の安心のため』という言葉がありまして、それに対しては私たちも思うところは一緒であります。その安心を確保するために暫定予算を組み、関連法案は成立させようと言っております。そして、年度内に成立させることにこだわる理由が、私たちにはそうした国民生活の観点からも見えません。そもそも、先ほど言いました財政民主主義の観点からは『国民の代表者が集う国会において充実した予算審議をする必要がある』。これが憲法上の要請です。一方で、予算を年度内に成立させるというのは憲法上の要請でもありません。正当性もなければ必要性もないわけです。こうしたあくまでも年度内成立にこだわることについて、私たちは到底理解ができません」と厳しく非難。

さらに階議員は「そこで、坂本委員長にもこの際申し上げておきたいと思います」として「釈迦に説法だと思いますが、衆議院の各委員会の委員長は、中立公平な委員会運営を行う必要があります。私も、つい先日まで衆議院の法務委員長を務めてまいりました。当時は少数与党でありましたけれども、私は少数与党の意見だからと言って、多数の力で委員会の審議日程を職権で決めたことは一度もありません。法務委員会では、選択的夫婦別姓あるいは再審法の改正、重要な課題が目白押しで、我々野党は推進したいと思っていました。しかし、当時の少数与党の意見を聞きながら、慎重に審議日程を合意の上で決めてきたわけです。なぜそれが今の委員長にはできないのか？ 私たちができたことがなぜできないのか？ 委員長、今のような職権による審議日程の決定のあり方、非常に問題だと思います。何かありましたらお答えください」と迫った。

これに坂本委員長は「理事会協議に沿って委員会運営しております。質問をお続けください」と答えた。

階議員は「職権で決めていることを問題視しております。私も委員長の時は、理事会の協議に沿って職権ではなく合意によって決めてまいりました。なぜ委員長は職権で決めているんですか？ 協議に沿ってであれば、職権で決めることはできないはずですが、いかがですか？」とさらに追及した。

坂本委員長は「与野党の合意がない場合には、職権で決めざるを得ません」と回答したが、議場内には「ダメですよ」などヤジが飛んだ。

階議員は「中立公平の委員長がこういうことでいいんでしょうか？」と発言すると「とんでもない！」というヤジが響いた。階議員は「私は、少なくともこの国会の運営のあり方、まさに今のあり方では、政府の下請け機関ではないですか？ いや、下請以下かもしれませんよ。今は下請法も改正されて取適法に変わっています。ちゃんと下請けする相手方に対する配慮、利益を守ることも要求されてるわけですよ。国会は下請以下なんですか？ 議院内閣制あるいは国権の最高機関、これが憲法の要請ではないでしょうか？ 全くもって今の委員長はその職責にふさわしくない。このことを重ねて指摘しておきます」と述べて質問に移った。

（ABEMA NEWS）