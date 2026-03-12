フランス・ルノーの小型車「ルーテシア」に試乗した。

昨年秋の一部改良時に新たに導入されたグレード「エスプリ アルピーヌ」で、スポーティーなデザイン、同社独自のフルハイブリッドによる輸入車ナンバー1の低燃費（ルノー・ジャポン調べ）を実現したモデルであった。

スポーティーな外観はシャープな印象

フランス本国では「クリオ」の名称で知られ、1990年の発売以来、欧州カー・オブ・ザ・イヤーを2回受賞し、5世代の累計の世界販売台数は1600万台を超えるルノーを代表する小型車である。

まずは外観を見てみよう。ヘッドライトはコンパクトかつスリムになり、アイラインのようなデイタイムランプや立体的な格子デザインのフロントグリルと合わさり、全体的に引き締まったシャープな印象を与える。

グレード名の「アルピーヌ」は元々別の自動車メーカー名だったが、現在はルノーグループにおけるスポーツモデル担当の会社となり、同社が担当するモデルには同社名も付けられる。運転席の扉の右脇にはアルピーヌのエンブレムが取り付けられている。

F1などモータースポーツで培った技術が随所に

このクルマのハイブリッドシステムは、モータースポーツのフォーミュラ1（F1）世界選手権などで培った技術を生かしたルノー独自のシステムだ。F1は現在1.6リッターターボエンジンを使用していて、ルーテシアはそれと同じ排気量の4気筒自然吸気ガソリンエンジンに二つのモーター、それらをつなぐ電子制御の自動変速機（AT）で構成されている。ATに使われている歯車（ギア）の形状はドッグクラッチという犬の歯を連想させる形状で、これにより部品点数を削減して軽量化を図っている。

実際に走行してみると、低速から高速までのスムーズな加速、アクセルを踏み込んだ際の素早い反応、追い越し時にはモーターが加わる力強さなどにより、運転の楽しさを実感する。

回生ブレーキの利き具合は選ぶことができ、ワンペダル走行も可能なため、ブレーキに踏み換える回数を減らして運転者の負担軽減につなげることもできる。

エコカー減税の対象車、各種の装備も充実

F1では給油に要する時間を減らすことも速いタイムにつながるため、消費エネルギーをいかに効率よく管理するかというエネルギーマネジメントも重要になる。そのノウハウがこのクルマの低燃費につながった。輸入元のルノー・ジャポンによると「輸入車ではナンバー1の低燃費（新車発表した2025年10月時点）を実現した」という。2030年度の燃費基準を100％達成しているため、エコカー減税の対象車にもなっていて、購入時には自動車重量税などが減税される。

運転に関わる装備も充実している。前席には冬の寒い時に重宝するシートヒーター、ハンドルのステアリングヒーターのほか、アルミペダルなども標準装備されている。

運転支援システムでは後退時に接近する車両を検知するリアクロストラフィックアラートが新たに装備された。もちろん、360度カメラや衝突被害軽減ブレーキといった装備もある。

エコカー減税の利用や装備の充実度なども考慮すると価格的にはかなり抑えたモデルだ。運転を楽しみたい人にとってはコストパフォーマンスに優れたクルマと言えるのではないか。（デジタル編集部 松崎恵三）

【仕様・主要諸元】

（試乗したグレード「エスプリ アルピーヌ フルハイブリッドE-TECH」の場合）

▼全長・全幅・全高（ミリ） 4075・1725・1470

▼総排気量（L） 1.597

▼燃費 WLTCモード（キロ／リットル） 25.4

▼価格 399万円（オプションは除く）