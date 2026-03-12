投資を始める際、「プロに相談して決めたい」と考える人も多いでしょう。特に対面での丁寧なサポートは、未経験者にとって大きな安心材料となります。しかし、その手厚いサポートの対価はいくらなのでしょうか。本記事ではニックFP事務所のCFP山田信彦氏が、山崎さん（仮名）の事例とともに、運用効率を最大化するために、知っておくべき「アドバイスの本質」を紐解きます。※個人の特定を防ぐため、事例の一部を脚色しています。

「カモ」になりたくなかった…60歳定年男性の慎重な投資デビュー

山崎さん（仮名）は、昨年1月に60歳定年を迎えました。現在はその後も再雇用契約で働き続けていますが、定年時に1,500万円ほどの退職金を受け取りました。それまで投資などまったく経験がなかった山崎さん。しかし、「インフレの世の中では、投資をしないと老後資金は目減りするばかり」といった情報を多く見聞きして不安になります。そんな折、ある金融コンサルティング会社が開催する無料のマネーセミナーに参加しました。

セミナーではNISAの仕組みなど一般的な知識を学ぶことができましたが、「オルカン」だとか「S&P500」だとか具体的な名前が出てくると、途端にどれを選べばよいか、立ち止まってしまいます。「一体どのように自分に向いた投資を始めればよいのか……」かといって銀行や対面証券へ相談に行くのは、雑誌などでよくみる「金融機関にカモにされる」典型例のようでどうしても踏み切れません。

そんな山崎さんの悩みを解決してくれたのが、セミナー主催会社が教えてくれたIFAという存在でした。IFAとは「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のことです。銀行や証券会社には所属せずに、独立した立場から投資や資産運用のアドバイスをすることができるので中立公正であり、その会社経由でのIFAとの契約であれば、投資にかかわる追加コストが発生してしまうこともないとの説明を受けました。

紹介されたIFAは、以前地方銀行に勤めていたという女性。彼女は自己紹介で「前職では銀行の利益になる商品ばかりを売らされて、それが嫌になってIFAになった」といいました。その言葉に、山崎さんは好感が持てました。彼女は、山崎さんの老後資金への不安に真剣に耳を傾けてくれ、彼女が専属しているネット証券にNISA口座を開設のうえ、「IFAコース」というのを選択することを勧めます。担当IFAが運用状況を都度チェックし、二人三脚で丁寧にサポートしてくれるというのです。山崎さんは「初めての投資だし、中立な立場の投資のプロがついてくれるなら安心だ」と、信頼を寄せることにしました。

1年後のもやもや…史上最高値の陰で「増えない資産」

口座開設後、山崎さんはIFAの助言に従って、余剰資金としてわけていた退職金を使い、運用をスタートさせました。まずは「つみたて投資枠」で月10万円ずつ、4本のお勧め投資信託各2万5,000円ずつを購入。同時に、「成長投資枠」でも100万円分のプレミアム株式と銘打った投資信託を購入することに。なかには「IFAコース専用」と書かれた商品もあり、山崎さんは「自分は特別なものを紹介された」と有頂天になります。

しかし運用開始から1年。昨年末に見直してみると、世間では「日経株価や米国株価が史上最高値を更新した」と景気がよい話が出回っているにもかかわらず、山崎さんが1年間で投資した合計220万円は増えるどころか、元本を少し下回るくらいの時価評価額となっていました。

同じ昨年末、驚いたのは社会人3年目の長男の言葉です。別のネット証券でNISA口座を開設し、いわゆるオルカン型の低コストインデックス型の投資信託での積立投資を始めた長男は、すでに「10％以上増えた」といっています。

「なぜ、プロがついている自分の投資成績が、素人の息子に負けているのか？」

悶々とした山崎さんは、知り合いのこちらも「独立系」のFPに今回の件についての意見を聞いてみることにしました。

独立系FPが解説する「独立系」の真意

話を聞いたFPは、苦笑しながらこう切り出しました。

「独立系といってもいろいろな意味がありますからね。私の場合の“独立”は “商品を売らないので相談者との利益相反がない” という意味ですが、IFAの “I＝Independent＝独立した” というのは、単に “特定の銀行や証券会社の社員ではない” という意味に過ぎない場合が多いのです」

狐につままれたような顔をする山崎さんに、FPはIFAとネット証券の「共生関係」を明かしました。

FPの解説まとめ：

◎世の中には山崎さんのように投資に興味を持ちながらも、対面型の金融機関への警戒心もあり、ネット証券を利用して投資を始めたいと考えている人が一定数いる。

◎しかし、なかには画面操作や商品選択も含めて自分一人では自信がないために、そのまま止まってしまっている人も多い。ネット証券会社としてはそのような潜在顧客を自分たちの利益を一部削ってでも取り込みたいと考えている。

◎そこで便利な存在なのがIFA。彼らにネット証券会社が得る手数料の一部を成功報酬として渡すことを約束し、潜在的な顧客に接近させる。IFAは証券会社の社員ではないので客は「錯覚」を起こし購入商品の選択をIFAに実質的に任せる状況も作り得る。

「なるほど。でもその購入手数料を証券会社が払ってくれているのであれば問題ないじゃないですか？」と山崎さんは質問します。

「山崎さん、それこそが仕組みの妙なんです」とFPはいいました。

「投資のプロ」と「野球や囲碁のプロ」との違い

「それは、証券会社の営業マンの給与はその会社が支払ってくれているので自分には負担がなくて得だ、という理屈と同じです。調べてみましたが、山崎さんが勧められた投資信託は、すべて『アクティブ運用型』で、信託報酬（管理コスト）が高いものばかりでした。具体的な手数料は、つみたて投資枠では金融庁が指定した上限ギリギリの1.5％程度、成長投資枠分は2％超え。山崎さんの息子さんがネットで買ったインデックス型と比べれば、その差は歴然です。低コスト型のインデックス投資信託の信託報酬は0.05％前後ですから、いかに高い物を言葉巧みに掴まされたかがわかるでしょう」

FPは続けます。

「それでも結果さえ出ればよいという考え方はもちろんあります。しかし、高い手数料の投資商品だからといって成績が伴うわけではありません。むしろ長期では、このコストの差が運用成績にダメージを与えます。『投資のプロ』『資産運用のプロ』というのは、野球や囲碁のプロのような絶対的な実力を持っているという意味ではありません。単にそれを職業にしているという程度の定義だと認識したほうがいいでしょう。そもそも本当に勝ち続ける投資のプロがいたとしたら、見ず知らずの人にその方法を教えるなんてことはせず、自分の資金で静かに稼いでいるはずだと思いませんか？」

言葉を失いかけている山崎さんにFPは優しく助言しました。

「インフレの世の中で投資は必要です。しかし、わざわざ手数料の高い商品を推奨してくる窓口を経由する必要はありません。手数料が低く、純資産総額と呼ばれる顧客からの預かり金額が大きく、世界経済全体の成長に準ずるようなインデックス型ファンドを、長期・積立・分散というオーソドックスな手法でやればいいだけです」

自宅に戻った山崎さんは、ネット証券でのIFAコースを通常のインターネットコースに切り替えて、長男から教えてもらった低コストのインデックス型ファンドでの「ほったらかし積立投資」にすることで、平穏な日々の生活を取り戻すことができました。

山田 信彦

ニックFP事務所

代表