「すっぴんからレベチ過ぎた件…」田中れいな、親子ショットに反響「子供ちゃんも大きくなったね」「お肌綺麗すぎ」

「すっぴんからレベチ過ぎた件…」田中れいな、親子ショットに反響「子供ちゃんも大きくなったね」「お肌綺麗すぎ」