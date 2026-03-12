「すっぴんからレベチ過ぎた件…」田中れいな、親子ショットに反響「子供ちゃんも大きくなったね」「お肌綺麗すぎ」
元モーニング娘。の田中れいなさんは3月12日、自身のInstagramを更新。朝のプライベートショットを公開しました。
【写真】田中れいなの親子ショット
「足が大きいのか、顔が小さいのか」「おはよう 私の顔の上に足置いて安心するのか 熟睡しております」とつづり、写真を2枚載せている田中さん。布団の中で、自身の顔に子どもの足が乗っている姿です。とてもかわいらしい雰囲気が漂っています。田中さんは「ぐっすり寝てくれるなら、どうぞいつまでも置いてください笑」と、優しくつづりました。
コメントでは、「なんてかわいいママなんだーーー！お肌綺麗すぎ」「かわいいあんよ！」「すっぴん姿のれーなかわいい過ぎる！」「子供ちゃんも大きくなったね」「この投稿見るまですっかりママだってこと忘れてました」「すっぴんもめちゃ若く見えてうらやま」「足が大きいのか、顔が小さいのか」「すっぴんからレベチ過ぎた件…」など、さまざまな声が上がっています。
手作り離乳食の写真も自身のInstagramで時折子どもに関するプライベートショットを公開している田中さん。2月8日には子どもと一緒に積もった雪に手形をつけた写真や手作り離乳食の写真などを披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
