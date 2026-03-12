火事で現金530万円分が焼損、銀行の努力で470万円分を交換―山東省

山東省東営市広饒県で聶さんが経営するスーパーでは最近になり火災が発生し、約23万元（約530万円）の紙幣が焼損する深刻な被害が発生しました。聶さんは一縷（いちる）の望みを抱き、銀行に足を運んで新しい紙幣との交換が可能かどうかを相談しました。

この件を扱った銀行のフロアマネージャーによると、その日の午後に、まずは焼失面積の少なかった6万2800元（約140万円）分について確認することができました。

聶さんは翌日、残りの「焼けた紙幣」を持ち込みましたが、損傷がさらに激しいものでした。

銀行側は2日間をかけて、「中国人民銀行残損汚損人民元交換方法」に基づいて、マルチスペクトル検出、券面の残存面積の照合、精密な測定といった専門技術を用いて紙幣1枚1枚の損傷面積を細かく測定し、換金可能な比率を計算しました。フロアマネージャーは「換金業務が正確で誤りのないように、徹底しました」と説明しました。

銀行職員が2日間にわたり残業して努力した結果、最終的に火災で損傷した聶さんの約23万元の現金は、20万元2300元（約470万円）の紙幣に交換されました。（提供/CGTN Japanese）