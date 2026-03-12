Image: 青山商事

どのワイシャツがいいかわからない新生活に。

ビジネスシーンに必須な白いワイシャツですが、どうしても起きるのが「インナーの透け」。インナーの色や形を工夫しても透けて気になるんですよね。

この問題を解決しつつ白ワイシャツあるあるをまるっと解決してくれる、全部のせスペックのワイシャツが「洋服の青山」から出たんです。

最高レベルで透けないワイシャツ

Image: 青山商事

新しく出たのが「透けないブラウス RRL26106-10」。もともと防透性を持ったメンズワイシャツ（後半で紹介します）のほか、透けないレディースブラウスもあったのですが、こちらはさらにアップデートされたものです。

Image: 青山商事

「透けない」の次に今回新たにのせられた機能は、襟裏と袖口裏の「化粧品防汚生地」。メイク汚れが落ちやすい機能です。襟元についたファンデーションや皮脂汚れって、本当に落ちにくく黒ずみやすいんですよね……。透けとこの汚れを防いでくれると、ワイシャツの白さが際立って清潔な印象になりますね。

Image: 青山商事

最高レベルだという防透け指数93.0は、医療用白衣と同レベル！ 黒いキャミソールをインナーに着てもこの通り透けにくいのです。それでいて、窮屈さを軽減する「ストレッチ機能」や形態安定の「SUPER EASY IRON」、UPF50+のUVカット、脇下の消臭……など、助かる機能がてんこ盛り。

透けない以外にも頼もしい機能揃いで、どこをとっても安心して着られますね。

メンズの防透けワイシャツも

Image: 青山商事

メンズには、防透けニットシャツ「レギュラーカラーワイシャツ ASA100」も。

こちらも防透性91と頼もしい。メンズもインナーの半袖やタンクトップが透けて浮き出ると、垢抜けない感じに見えてしまうんですよね。

ビジネスシーンでは第一印象も信頼感につながる大事な要素。防透けのワイシャツなら清潔感＆隙がないイメージを与えられそうです。

Source: 洋服の青山 (1, 2)