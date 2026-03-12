BTS ジミンの近影が「カッコ良すぎる」と話題！ “うさ耳”ショットに絶賛の声も
BTSのJIMIN（ジミン）が、3月11日（水）に自身のInstagramを更新。BTSの約7年ぶりの来日公演「BTS WORLD TOUR IN JAPAN」を4月17日（金）と4月18日（土）に控える中、近影が公開されファンから反響が寄せられている。
【写真】「かわいい」「大優勝」 うさ耳パーカーを着たジミン
■スタイル抜群
この日ジミンは、メガネをかけた自身の自撮りカットをはじめとした8枚の写真を公開。
写真は、車のサイドミラーを活用したオシャレな1枚や、メンバーと撮影した2ショット、うさぎの耳付きパーカーを着たジミンを収めたカットなどがアップされており、カッコイイ一面とかわいい一面の両方を持つジミンの魅力が詰まった投稿となっている。
SNSでは本投稿を見たファンから「眼鏡もすごく似合ってる」「ジミンさんのシルエット…美」「足長い〜っ」「カッコ良すぎる」などのコメントが集まっているほか、「うさぎジミンちゃん可愛い」「ジミンさんかわいい大優勝〜〜〜」「とんでもなく可愛い子がここにおりますぅ〜」など彼のギャップに称賛の声も上がっている。
引用：「JIMIN」Instagram（@j.m）
