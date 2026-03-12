最大22億円！ バイエルン、ドルトムントら強豪も対象…23歳日本人の“契約解除条項”が判明！ 独紙が報道「ビッグクラブから関心」
ドイツ２部のデュッセルドルフでプレーする田中聡の契約解除条項が判明した。ドイツ紙『Rheinische Post』が報じた。
田中は昨年12月にサンフレッチェ広島からデュッセルドルフに移籍。ここまでドイツの地でわずか８試合の出場ながら、この23歳の守備的MFはチームに即座に溶け込み、スターティングメンバーの不可欠な存在となった。
『Rheinische Post』は、「田中はデュッセルドルフで苦労もなく、瞬く間に新星となった。しかし、彼の力強いパフォーマンスはすでにビッグクラブから関心を集めている」としたうえで、クラブスタッフのコメントを紹介した。
スポーツダイレクターのスベン・ミスリンタット氏は田中について「タナは本当にチームの助けになっている。特にチーム内で完全に受け入れられているのは、彼が絶対的なチームプレーヤーだからだ」と評価。また、マルクス・アンファング監督も「タナは違いを生み出せる選手のひとりだ。特に攻撃的な局面で。彼がこの道を歩み続けることを望んでいる」と期待を寄せているという。
同紙は、田中の契約には基本的に1000万ユーロ（約18億円）の契約解除金が設定されているが、イングランドのクラブと一部のトップクラブには1200万ユーロ（約22億円）が適用されると以前報じられていたことに触れ、今回新たに判明した情報として、後者のカテゴリーにはイングランドのクラブに加え、バイエルン、ドルトムント、シュツットガルト、フランクフルト、RBライプツィヒ、レバークーゼンの６つのブンデスリーガクラブが含まれていることを明かした。
一方で、田中自身はデュッセルドルフでの現状に満足しており、「ここにいることをとても幸せに思っている」と最近語っているという。田中の去就は夏の移籍市場で注目を集めそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
