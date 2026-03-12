「交代選手としてもたらすものは驚異的」欧州移籍後いまだ先発なしも…25歳日本人を元ベルギー代表らが絶賛するワケ「テクニックはリーグ屈指」「遅咲きといえる」
日本人８選手が所属するベルギー１部シント＝トロイデン（STVV）の松澤海斗が現地で高評価を受けている。
３月８日に開催されたベルギーリーグの第28節で、STVVはサークル・ブルージュとホームで対戦。２−１で勝利を収めた。この試合で決勝ゴールを奪ったのが、日本人で唯一途中出場となった松澤だった。74分からピッチに立つと、81分に伊藤涼太郎とのワンツーで左サイドから抜け出し、冷静に右足で流し込んだ。
昨夏にV・ファーレン長崎から加入した25歳のアタッカーはこれで今季２点目。前節のアントワープ戦でも、途中出場でハイパフォーマンスを披露するなど好調だ。しかしSTVV加入後、先発出場がまだ一度もなく、ジョーカーとしての起用が続いている。
ベルギーメディア『VP』によると、そんな松澤について、クラブのOBブラム・ファンヘール氏は「交代選手として彼がもたらすものは驚異的だ」と絶賛する。
スピードがあり、左右どちらからでも相手を抜き去ることができる。テクニックは、今シーズンのベルギーリーグ屈指だ。いまだにフル出場の機会はないが、私は彼の大ファンだ」
また、同じくSTVVのOBであり、元ベルギー代表のダニー・ボッファン氏も、「彼には素晴らしい資質がある。右足は強烈だ。勝負師の嗅覚もある。25歳なので遅咲きといえるね」と賛辞を贈っている。
松澤が先発の座を掴む日も遠くないかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…
３月８日に開催されたベルギーリーグの第28節で、STVVはサークル・ブルージュとホームで対戦。２−１で勝利を収めた。この試合で決勝ゴールを奪ったのが、日本人で唯一途中出場となった松澤だった。74分からピッチに立つと、81分に伊藤涼太郎とのワンツーで左サイドから抜け出し、冷静に右足で流し込んだ。
ベルギーメディア『VP』によると、そんな松澤について、クラブのOBブラム・ファンヘール氏は「交代選手として彼がもたらすものは驚異的だ」と絶賛する。
スピードがあり、左右どちらからでも相手を抜き去ることができる。テクニックは、今シーズンのベルギーリーグ屈指だ。いまだにフル出場の機会はないが、私は彼の大ファンだ」
また、同じくSTVVのOBであり、元ベルギー代表のダニー・ボッファン氏も、「彼には素晴らしい資質がある。右足は強烈だ。勝負師の嗅覚もある。25歳なので遅咲きといえるね」と賛辞を贈っている。
松澤が先発の座を掴む日も遠くないかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…