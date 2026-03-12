AIを使って二酸化炭素濃度計っぽいものを作ってみた！ プログラムの知識がなくても作れるけれど苦労も多い!?

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『二酸化炭素濃度計っぽいものを作ったお話』というtekeliliさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

プログラムが分からなくても何とかなる…

良い時代になったもんだ。

二酸化炭素濃度計っぽいものを作ったお話

電子工作初心者だという投稿者のtekeliliさんが、「二酸化炭素濃度計」作りに挑戦しました。制作の過程を、ちょっとしたミスやつまづきも交えながらユーモラスに描き出した動画となっています。

最近、昼過ぎにすごく眠くなるという投稿者。「二酸化炭素の濃度が高いせいではないか」と考え、装置を作ることにしました。部品には小型で扱いやすいマイコンモジュール「M5Stackシリーズ」を採用。ここにCO2センサーをつなげて、結果を画面に表示させます。

また、投稿者はプログラム作りの知識がないとのことで、ソースコードはAIに任せて自動生成することに。とりあえず「動けばヨシ」の精神で製作します。「自分は初心者」だとAIに伝えると、動作確認用のプログラムはもちろん、ソフトのインストールや準備の段階からていねいに教えてくれました。とても便利です。

ですが実行してみると、うまく動作しません。エラーメッセージをAIに伝えて、原因を教えてもらいます。このあとも、コードが動かなかったり、ポートの選択を間違えたりするなど、トラブルが続きます。エラーメッセージを伝えてコードを書き直してもらうことを繰り返し、だんだんと完成形に近づけます。

さまざまな困難を乗り越えて、ようやく測定値が画面に表示されるようになりました。息を吹きかけてみると、二酸化炭素の数値が上昇。うまく動作しているようです。

このままでは画面が寂しいので、デザインを見直すことに。AIに「メーターっぽいものを表示して」と頼みますが、なかなか思い通りの結果にたどり着きません。結局、自分で調べて修正することになってしまいました。

最終的に完成したのは、CO2量に応じてメーターが値を指し示すようにした画面です。色分けもされており、問題ないときは緑、注意が必要なときは黄色、換気を促したいときは赤といった具合に、色でパッと把握できるようになっています。ケースも自作し、配線をきれいに収めました。

AIとのやり取りを表現したイラストがかわいらしく、初心者でも親しみやすい動画となっています。興味のある方は、ぜひ視聴してみてください。

文／高橋ホイコ