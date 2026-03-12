マユリカ、イベントにパジャマ姿で登場「リラックスしすぎてコメント思いつかない」
お笑いコンビ・マユリカ（阪本、中谷）、櫻坂46の森田ひかるが12日、都内で行われたPokemon Sleep就寝前のリラックス「ほげーたいそう」体験会に登場した。
【全身ショット】可愛すぎる！ピカチュウイメージ？の森田ひかる
『Pokemon Sleep』は、睡眠をエンターテインメント化することを目的に作られた睡眠ゲームアプリ。そして『Pokemon Sleep』から発表された「ほげーたいそう」は、夜寝る前の心身の緊張を緩める筋弛緩法を取り入れたリラックス体操。
「ほげーたいそう」の公式ムービーに出演している森田は、映像で一緒に体操している「ホゲータ」をイメージした衣装で登場。マユリカは、森田が「お二人が大活躍でお忙しいのでリラックスしていただきたい」という理由でゲストとして呼ばれた。
パジャマ姿のマユリカに、森田は「かわいいです！ペアルックみたい（笑）」とにっこり。2人は「あんまり着ないので新鮮な気持ちです（笑）」と照れ笑いを浮かべた。
イベントで「ほげーたいそう」を実践すると、「かなり体の力が抜けましたね」と中谷。阪本も完全にリラックスした表情を見せ「すごいリラックス効果です。リラックスしすぎてコメントも全く思いつかない。すごくリラックスしています。ありがとうございます」とコメント。
中谷は阪本に「思いついてない！」とツッコみつつも「人前でこんなリラックスしたらあかんやろ、と思うくらい力が抜けているのでやってみようと思います」とうなずいた。
【全身ショット】可愛すぎる！ピカチュウイメージ？の森田ひかる
『Pokemon Sleep』は、睡眠をエンターテインメント化することを目的に作られた睡眠ゲームアプリ。そして『Pokemon Sleep』から発表された「ほげーたいそう」は、夜寝る前の心身の緊張を緩める筋弛緩法を取り入れたリラックス体操。
パジャマ姿のマユリカに、森田は「かわいいです！ペアルックみたい（笑）」とにっこり。2人は「あんまり着ないので新鮮な気持ちです（笑）」と照れ笑いを浮かべた。
イベントで「ほげーたいそう」を実践すると、「かなり体の力が抜けましたね」と中谷。阪本も完全にリラックスした表情を見せ「すごいリラックス効果です。リラックスしすぎてコメントも全く思いつかない。すごくリラックスしています。ありがとうございます」とコメント。
中谷は阪本に「思いついてない！」とツッコみつつも「人前でこんなリラックスしたらあかんやろ、と思うくらい力が抜けているのでやってみようと思います」とうなずいた。