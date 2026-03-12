森香澄、実父が担当していた“クイズ番組”告白 局アナ時代のSNS開設も赤裸々に語る「日経新聞の人たちを説得」
フリーアナウンサーの森香澄が、11日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（深2：17）に出演。実父の職業について明かした。
【写真】「明るい方が絶対かわいい」"人生初"のイメチェン姿を披露した森香澄
『グラビアを見ながら本音酒』第2弾として、酒を飲みながら“芸能界を目指したきっかけ”から“恋愛事情”まで本音トーク。森のほかに加納（Aマッソ）、中川安奈、村重杏奈というメンバーで語っていった。
中川は「海外に住んでいたんですけど、その時にCNNっていうアメリカのニュース番組を見ていて、女性キャスターってかっこいいなと思った」と、アナウンサーになったきっかけを明かす。続けて「日本で生まれたんですけど、商社マンの父の仕事で海外行って…」と生い立ちを話すと「でも森さんのお父さんがすごいですからね」と、突然森に振った中川。
森は「潜在能力テストっていうクイズ番組を作ってました」と実父の仕事を紹介すると「作家がついてるからいいねって言われるんですけど、全く何も教えてくれないです。芸能界入ることも反対された」と、裏話を告白した。
村重は「モリカスになりたい女子、多すぎません？アナウンサーさんってSNSをそんなにやらないとか、TikTokもやらないイメージが勝手にあったんですけど、モリカスがそこの道切り開いていきませんでした？風切って」と、投げかける。森は「局アナ時代にSNSを開設するのは結構大変。InstagramやX（旧Twitter）は皆やっていたんですけど、TikTok・YouTubeはやっぱり難しい。テレ東ってすっごいユルく見えるけど、親会社が日経新聞なんですよ。日経新聞の人たちを説得しなきゃいけないから、パワポ（PowerPoint）（で、資料を）作ったんです。権利関係とかも全部明確にしないと、やっぱりOK出ないじゃないですか。曲で踊るってなったら、その曲の権利はどこにあって、それはテレ東とぶつかりません、みたいな。全部調べて、テレ東にどんだけメリットがあるか、私がTikTokを始めることはテレ東のメリットになります」と語っていった。
「モリカスってめっちゃアッチぃ女だ！パワポ作る新入社員増えますよ」と感心する村重。そんな村重の言葉に森は「AIに作らせてる人いっぱいいると思うけど、パワポは自分で作らないとダメですよ！」と忠告した。
