「数千万は貢献させた」自称ホストが客と共謀　「頂きマニュアル」活用し犯行指図　学費滞納などと真っ赤な嘘で現金詐取

50代男性から56万円をだまし取ったとして、自称ホストの男が逮捕された。男は客の女に対し「頂きマニュアル」を活用し、男性から現金だましとる犯行を指図していた疑いが持たれている。だまし取った金の大半は逮捕された男の元に流れていた。

ホストが客を実行役に仕立てた悪質な構図

11日午前、東京・大田区の空港警察署でカメラが捉えたのは、前髪を気にしながら出てきた自称ホストの男。

男性から現金をだまし取った疑いで逮捕された佐々木領容疑者（32）だ。

2024年、江幡菜桜容疑者（25）と共謀し、50代の男性から現金56万円をだまし取った疑いが持たれている。

2人はホストと客の関係。

佐々木容疑者は、金をだまし取る方法を客の江幡容疑者に教えていたとみられる。

その方法は言葉巧みに相手をだます会話術と、いわゆる「頂きマニュアル」だった。

「頂きマニュアル」と相手だます会話術を指南

江幡容疑者は、マニュアルの画像をスマートフォンに保存していた。

男性から現金を受け取るため「学費を滞納している」などと言っていたが、それは真っ赤なうそ。

だまし取った金のほとんどを、ホストクラブで佐々木容疑者の指名料などに使ったとみられている。

犯行を指図した佐々木容疑者は「詐欺で得た金をホストクラブで使ってもらうためだった。数千万円は貢献してもらっている」と、容疑を認めているという。

（「イット！」3月11日放送より）