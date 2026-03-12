「日プ新世界」不正投票・投票枠の売買に注意喚起「該当する投票を無効とし、法的措置を検討」【全文】
【モデルプレス＝2026/03/12】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の公式サイトが、3月12日に更新された。不正投票について声明を発表した。
公式サイトでは「【重要なお知らせ】投票に関する注意喚起」と題したお知らせを公開。「現在、SNS上にて『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の投票に関連し、金銭のやり取りを伴う【投票枠の売買』の投稿が確認されております」と書き出し、「本番組における投票は、お一人様一票の公正な参加を前提としております。投票権の売買・譲渡・金銭を伴う投票依頼や代行行為は一切認めておりません」と伝えた。
投票権の売買などの行為について「番組および投票の利用規約に違反するだけでなく、金銭トラブルや詐欺被害等の重大なトラブルに発展する恐れがあります」とし、「皆さまにおかれましては、個人間での金銭のやり取りや個人情報の提供は行わないよう、十分ご注意ください」と呼びかけ。そして、「SNS等における個人間の取引・やり取りにより生じたトラブルや損害等につきましては、本番組としては一切の責任を負いかねます」と説明した。
また「違反行為が確認された場合には、該当する投票を無効とし、法的措置を検討することがあります」と名言。「番組公式が金銭を伴う投票協力を呼びかけることは一切ございません」とし、「皆さまに安心して番組をお楽しみいただくため、ご理解とご協力をお願い申し上げます」と呼びかけている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」。これまで、2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、100％視聴者の投票によってJO1・INI・ME:Iが誕生した。第4弾となる今シーズンのデビューグループは日韓同時デビューすることが決定。デビューメンバーが決定するファイナルは6月6日に日本テレビ系にて生放送、Leminoにて生配信される。そして、38人の練習生候補から練習生に入るメンバーを選ぶ「101PASS」を2月上旬に実施済みだが、どの参加者が練習生に選ばれたかは3月26日の初回放送にて明らかになるという。（modelpress編集部）
