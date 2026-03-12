「イカゲーム」出演美女、ミニワンピ×ブーツで美脚スラリ「圧倒的オーラ」「スタイル異次元」と反響
【モデルプレス＝2026/03/12】Netflixドラマ「イカゲーム」セビョク役でブレイクを果たした女優・モデルのチョン・ホヨンが3月11日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピースを身に着けた全身ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「イカゲーム」出演31歳美女「想像を超える脚の長さ」ミニワンピで抜群プロポーション披露
ホヨンは、光沢感のあるアイボリーのミニ丈ワンピースに、白のロングブーツを合わせたスタイリングを投稿。窓際で両手を顔に添えチャーミングな微笑みを見せており、ワンピースからスラリと長く美しい脚が際立っている。
ホヨンはその他にも、パリと思われる風景をバックにしたアンニュイな表情のショットなども投稿しており、「@louisvuitton」と、ルイ・ヴィトンに関わる撮影であることもコメントしている。
この投稿に、ファンからは「圧倒的オーラ」「スタイル異次元」「笑顔が弾けていて可愛い」「肌が発光してる」「衣装の着こなしが流石」「想像を超える脚の長さ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆チョン・ホヨン、白のミニワンピ×ブーツで「美脚」披露
◆チョン・ホヨンの投稿に反響
