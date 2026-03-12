キンプリ永瀬廉「話すスピードが速い」の声に返答 原因分析「自分でも何言ってるか分かんない時ある」
【モデルプレス＝2026/03/12】King ＆ Princeの永瀬廉が3月11日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。自身の話すスピードについて語った。
【写真】キンプリ永瀬、日曜劇場で涙の絶叫
番組には「永瀬の話すスピードが速い」というメールが。永瀬は「例えば車で流れるラジオ聴くやん？で、俺のラジオ聴くじゃないですか。自分でも何言ってるか分かんない時あるのよ」と苦笑いし、「ただ、何言ってるか分かんないなと思ってたけどそれだけだったの。でも今こうやって言われたら、誰も口に出してないけどやっぱそうだよねって」と話した。
過去に番組では「ゆっくり喋ろう」という回があったそうで、永瀬は「丁寧にゆっくり喋ってたら『誰のラジオ聴いてるんだっけ？』みたいな…。逆に入ってこなかった」とその回を回顧。「なんで入ってこないかっていうと、俺別にたいしたこと喋ってないのよ。それを早口で情報量でごまかしてるだけ。ゆっくり話しちゃうと『結局永瀬何言ってたんだ？何も言ってないな』っていうのがバレちゃうから量で畳みかけていかないとってタイプだから」と自身の喋りを分析し、「だから一長一短？一長でもないからね、ゼロ長二短だからね」と自虐して笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
