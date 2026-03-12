テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限159円80銭台
159.86 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.29 エンベロープ1%上限（10日間）
158.85 現値
157.71 10日移動平均
157.55 一目均衡表・転換線
156.13 エンベロープ1%下限（10日間）
156.06 21日移動平均
155.80 100日移動平均
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.76 一目均衡表・基準線
155.25 一目均衡表・雲（下限）
152.26 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.71 200日移動平均
ドル円は160円手前にボリンジャーバンド2シグマ上限が控えている。
