テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限159円80銭台 テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限159円80銭台

リンクをコピーする みんなの感想は？

159.86 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.29 エンベロープ1%上限（10日間）

158.85 現値

157.71 10日移動平均

157.55 一目均衡表・転換線

156.13 エンベロープ1%下限（10日間）

156.06 21日移動平均

155.80 100日移動平均

155.78 一目均衡表・雲（上限）

155.76 一目均衡表・基準線

155.25 一目均衡表・雲（下限）

152.26 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

151.71 200日移動平均



ドル円は160円手前にボリンジャーバンド2シグマ上限が控えている。

外部サイト