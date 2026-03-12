159.86　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.29　エンベロープ1%上限（10日間）
158.85　現値
157.71　10日移動平均
157.55　一目均衡表・転換線
156.13　エンベロープ1%下限（10日間）
156.06　21日移動平均
155.80　100日移動平均
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.76　一目均衡表・基準線
155.25　一目均衡表・雲（下限）
152.26　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.71　200日移動平均

ドル円は160円手前にボリンジャーバンド2シグマ上限が控えている。