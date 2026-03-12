2児の母・柳原可奈子、娘たちへの「#こどもごはん」披露 彩り豊かなメニューに反響「給食のメニューみたいです」「いつも美味しそうで温かい食事」
2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が10日、自身のインスタグラムを更新。娘たちのために用意した「#こどもごはん」を披露した。
【写真】「給食のメニューみたいです」彩り豊かな「#こどもごはん」を披露した柳原可奈子
柳原は「今夜の #こどもごはん は」とつづり、彩り豊かな手作りごはんの写真を公開。鶏の唐揚げ、マカロニサラダ、ポトフ、いちごといったメニューを紹介し、唐揚げには「瀬戸田レモン」を添え、マカロニサラダには「クリームチーズとツナ缶もいれた」と説明したほか、ポトフについては「冷蔵庫の残り野菜をホットクックで」と明かした。ゆで卵やミニトマトなども添えられた、栄養バランスの良さそうな食卓となっている。
コメント欄には「給食のメニューみたいです」「今日も美味しそう」「いつも型抜きお野菜とか入っていて可愛いです」「バランスの良いメニューですね」「加奈子ちゃんは、忙しいのにしっかり手間ひまかけて、それでいて楽しそう〜 偉いな〜」「いつも美味しそうで温かい食事！」などの声が寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女（6）、22年11月に第2子次女（3）を出産。長女は脳性まひであることを公表している。
