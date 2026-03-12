2児の母・柳原可奈子、娘たちへの「#こどもごはん」披露 彩り豊かなメニューに反響「給食のメニューみたいです」「いつも美味しそうで温かい食事」

2児の母・柳原可奈子、娘たちへの「#こどもごはん」披露 彩り豊かなメニューに反響「給食のメニューみたいです」「いつも美味しそうで温かい食事」