工藤静香、自家製ルッコラ使った手料理を披露 彩り豊かなカルパッチョに反響「何かお祝いですか？」「凄いご馳走」
歌手の工藤静香（55）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。自家製ルッコラを使ったカルパッチョなど、彩り豊かな手料理を披露した。
【写真】「野菜から手作りなんて本当にすごい」自家製ルッコラ使った、工藤静香の“豪華”手料理
工藤は「季節外れに撒いたにもかかわらず、雪にも負けず頑張って大きくなったルッコラ！」とつづり、大切に育ててきたルッコラを収穫して食べたことを報告。「盛り盛りのカルパッチョには金柑の薄切りを合わせてみましたが、最高でした！」と紹介し、「レモンをガッツリ絞ってから、塩、オリーブ油、バルサミコ」と味付けも明かしている。
投稿では、庭にたくさん成長したルッコラの様子を動画で披露。ほかにも、まぐろやサーモン、たこなどが華やかに盛り付けられたカルパッチョのほか、自家製ルッコラを添える様子、焼き色のついた肉料理など、食卓を彩る品々を公開した。
さらに、デザートには「チーズケーキは半分をコーヒー味！もう一つはレモン！」と、2種類の味の手作りチーズケーキも披露し、食欲そそる見た目に「きえ〜おいしそう！」と声が漏れている。
コメント欄には「何かお祝いですか？」「凄いご馳走」「めっちゃ豪華なカルパッチョ」「野菜から手作りなんて本当にすごいです」「チーズケーキもめちゃ美味しそう」などの声が寄せられていた。
