エバース、まだ新幹線グリーン車に乗れず 代理交渉を依頼「吉本に言ってもらえませんか？」
モデル・タレントのゆうちゃみ、お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）が12日、東京・六本木ヒルズ 大屋根プラザで行われた『寝っころプリ by NELL』記者発表会に参加した。
【写真】パジャマ姿で登場！エバース町田和樹
イベントにあわせ、パジャマ姿で登場した3人。睡眠の大切さに気付いた瞬間を語ることに。佐々木は「寝不足だと体調を崩しやすくなる。僕ら移動が、めっちゃ多いんです。飛行機や新幹線での移動時間を睡眠にあてる。そこで『今日は〇時間寝れた』みたいな計算をしちゃう。合間に寝ていたらマネージャーから何かの締め切りの催促が来たり…。尾田栄一郎みたいな生活をしています」とし、町田は「締め切りのレベルが違う」とツッコミを入れていた。
快眠セラピストの三橋美穂氏は「本当はまとめて取るのが理想的。睡眠の前半と後半は役割が違うから」としつつも「お忙しいので。上手に仮眠で補っていただけたら」とした。すると佐々木は「新幹線、まだ僕ら指定席なんです。なんとかグリーン車にしてもらえるように吉本に言ってもらえませんか。先生が言ったら吉本がグリーン車に変えてくれるかもしれないから」とグリーン車に乗れる芸人に格上げする代理交渉を依頼して笑いを誘い、町田は「吉本に文句を言い過ぎだぞ」と吉本興業に従順だった。
睡眠ブランド「NELL」が、3月13日の「世界睡眠デー」に合わせて12日から14日の3日間、同所で“寝ながら撮るプリ機”体験イベントを開催。プリ機の音声ガイドをゆうちゃみが担当している。
