篠田麻里子、40歳の誕生日を報告 変わらぬ美ぼうに反響「いつまでもお若く素敵」「本当に美しい」
元AKB48で俳優の篠田麻里子が11日、自身のインスタグラムを更新。「2回目の二十歳になりました。笑」と、40歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「いつまでもお若く素敵」40歳の誕生日を迎えた篠田麻里子
投稿では誕生日ケーキや、バースデープレートを前に花束を抱いて笑顔を見せる篠田の姿などをアップ。楽しい”お祝い”の時間を振り返った。
篠田は「10代は学生生活が楽しくて、社会に出るのが少し怖かった。20代はがむしゃらに働いて、鉄の身体みたいに突っ走ってきた気がします。30代は『無理をしない』をテーマに、自分を労ることも覚えました」と自身を年代ごとに回想。
「そして40代。願うのはやっぱり健康。健康じゃないと、どんなことも楽しめないなと感じています」と大切にしたいことを明かし、「これからは無理をしすぎず、自分を大切にしながら、人生もお仕事も楽しんでいきたいと思います」と前向きにつづった。
ファンから贈られた多くの祝福の声に対し、篠田は「たくさんの温かいコメント、応援、本当にありがとうございます」と感謝を伝え、「そして全国の今日お誕生日の皆さんおめでとう御座います」と投稿を締めた。
ファンからはほかにも、「いつも本当に美しいです」「いつまでもお若く素敵な麻里子ちゃん」「惚れ直すぐらいに、美しいまりこ様」「素敵な女性であり続けて下さい」などのコメントが寄せられている。
【写真】「いつまでもお若く素敵」40歳の誕生日を迎えた篠田麻里子
投稿では誕生日ケーキや、バースデープレートを前に花束を抱いて笑顔を見せる篠田の姿などをアップ。楽しい”お祝い”の時間を振り返った。
篠田は「10代は学生生活が楽しくて、社会に出るのが少し怖かった。20代はがむしゃらに働いて、鉄の身体みたいに突っ走ってきた気がします。30代は『無理をしない』をテーマに、自分を労ることも覚えました」と自身を年代ごとに回想。
ファンから贈られた多くの祝福の声に対し、篠田は「たくさんの温かいコメント、応援、本当にありがとうございます」と感謝を伝え、「そして全国の今日お誕生日の皆さんおめでとう御座います」と投稿を締めた。
ファンからはほかにも、「いつも本当に美しいです」「いつまでもお若く素敵な麻里子ちゃん」「惚れ直すぐらいに、美しいまりこ様」「素敵な女性であり続けて下さい」などのコメントが寄せられている。