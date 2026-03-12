大地震が起きたとき、どう生き抜いていけばいいのでしょうか。

大切なのは最初の3日間と言われています。

マグニチュード7.3、最大震度7の首都直下地震が発生した場合を想定して再現された実物大の被災地を、歩きながら学べる場所を取材しました。

【写真を見る】「避難場所」と「避難所」どちらに逃げる？地震の発生後“72時間”を生き抜く備え【ひるおび】

防災体験学習施設「そなエリア東京」

東京都有明に、日本で唯一の国営の防災体験学習施設「そなエリア東京」があります。

※入館料無料

ここでは、地震の発生から避難まで、72時間をどう生き残るかを学ぶ『東京直下72時間ツアー』を体験できます。

この「72時間（3日間）」とは公的な支援が届くまでの目安で、その間は自力で生き残らなければなりません。

ツアーでは、エレベーター内での最大震度7の地震発生のシミュレーションを体験したり、地震直後の街並みを表現した実物大のジオラマの中を実際に歩いたりすることができます。

渡部峻アナウンサー：

電柱も傾いてますし、室外機が今にも取れて下に落ちてきそうです。建物の中も、散乱していますね。

建物から出た場合、どうすればいいですか？

東京臨海広域防災公園 72ｈツアー担当 川口雅敬さん：

建物から離れて避難するようにお願いします。建物から、破片や看板などが落ちてくる恐れがあるので、なるべく広い道路の、開けた中央あたりを通っていただければと思います。

歩く際も、周りを見ながら歩くことが大事です。

進んで行くと、道の真ん中に乗り捨てられた車が・・・。

地震の時には渋滞や道路状況により通行できなくなり、歩いての避難が必要となる場合もありますが、車から離れる際にするべきことがあります。

東京臨海広域防災公園 72ｈツアー担当 川口雅敬さん：

「鍵を置いておく」ということです。

緊急車両が来た時にいつでも車を動かせるように、「鍵」は車に置いていく必要があります。ダッシュボードの上など、分かりやすい場所に置くようにしてください。

もし運転中に揺れに襲われた場合は、ゆっくりと停車して左側の路肩に停めます。

「避難場所」と「避難所」の違いは？

避難場所の案内の看板には、小学校、公園、中学校などに「避難場所」と「避難所」の地図記号が書かれています。

「避難場所」と「避難所」、被災後まず向かうべきなのはどちらか分かりますか？

東京臨海広域防災公園 72ｈツアー担当 川口雅敬さん：

地震の直後は、「避難場所」に避難するようお願いいたします。

小さい公園だと延焼の恐れがあるので、「避難場所」のマークのある大きな公園に避難してください。

地震の発生直後から、地域の安全が確認されるまでの数時間程度と考えていただければと思います。

「避難場所」は身を守るためにまず逃げる場所を指し、「避難所」は、一定期間、避難生活を送る施設を指します。

地震が起きたらまずは避難場所へ向かい、その後、周囲の状況や自宅の被害に合わせて、在宅避難か避難所での生活となります。

「在宅避難」で気を付けること

在宅避難で、意外と見落としがちなのが、トイレです。

停電時・断水時はトイレが使えなくなる可能性があります。「簡易トイレ」などを備蓄しておきましょう。

また、長期間の避難生活では体を清潔にすることも大切です。水がいらないシャンプーなど、衛生用品の備蓄も必要です。

「避難所生活」知っておきたいことは

避難所によっては、ペットの室内への持ち込み禁止といったルールが設けられていることもあります。

避難所に行ったら、まずルールの確認が必要です。

また、避難所にはずっと居続けるような印象がありますが、情報を得るためなど、一時的に避難所を利用することもできます。

日中は車で過ごすという人も、エコノミークラス症候群などを防ぐために、夜だけ避難所に移動するなど、自分に合った形で避難所を活用できることを覚えておきましょう。

ご存じですか？「災害時帰宅支援ステーション」「00000JAPAN」

コンビニやファミレスなどに貼ってある「災害時帰宅支援ステーション」という黄色いマークを見たことはありますか？

このマークのある施設では、大地震などで帰宅困難になった人に対し、水道水・トイレ・テレビやラジオからの災害情報の無償提供を行うこととしています。

また、コンビニや駅では『00000JAPAN（ファイブゼロジャパン）』という取り組みも行われています。

Wi-Fiステッカーのあるコンビニや駅などで、災害時に公衆無線LANを無料開放するものです。

災害時にWi-Fi機能をオンにして、ネットワーク一覧から「00000JAPAN」をタップすれば、パスワードの入力なども必要なく使えます。

東日本大震災の時に、電話回線が断線してしまい通じなくなったことを教訓とし、インターネットから情報を集めるための措置となっています。

誰でもつながるように暗号化されていないので、IDやパスワードなどの入力は避け、安否確認や情報収集のみに活用してください。

9つの必需品に“私だけ”の備えも

防災体験学習施設「そなエリア東京」では、地震が起きた時にすぐに持ち出すべきものや、避難生活の初期に必要な備えも紹介しています。

≪生き抜くための9つの携帯品≫

大判ハンカチ 非常食 飲み物 歯磨きシート 携帯トイレ 電池交換式モバイルバッテリー ごみ袋（レジ袋） ミニライト ホイッスル

東京臨海広域防災公園 管理センター長 長谷部隆介さん：

地震が起きた時、物が手に入らなくなる可能性があります。そうした時に、携帯トイレや飲料水を最低限でも鞄の中に入れておくと、大きな助けになるのではないかと思います。

さらに「花粉症の薬」や、食べると落ち着く「甘いもの」など、一人ひとりのオーダーメイドの備えも大切です。

東京臨海広域防災公園 管理センター長 長谷部隆介さん：

長期化する避難生活において少しでも前向きになるためにも、自分の好きなものを備えて、より普段の生活に近いストレスの少ない生活にしていただけたらと思います。

災害への備えは、気付いたときにおこなうことが大事です。

防災セットの見直しや避難場所の確認、安否確認の方法の共有など、できることは今日「行動」してはいかがでしょうか。

（ひるおび 2026年3月11日放送より）