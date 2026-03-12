ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【JR東海道線】豊橋～蒲郡 運転再開 沿線火災の影響で一時運転… 【JR東海道線】豊橋～蒲郡 運転再開 沿線火災の影響で一時運転見合わせに 【JR東海道線】豊橋～蒲郡 運転再開 沿線火災の影響で一時運転見合わせに 2026年3月12日 11時36分 東海テレビ リンクをコピーする みんなの感想は？ JR東海道線は、12日午前11時06分頃に西小坂井駅～愛知御津駅間の沿線で発生したとみられる火災の影響で、豊橋～蒲郡駅間で運転を見合わせていましたが、午前11時46分に運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 面識ある10代女性に体触る等のわいせつ行為か 市立中学校勤務の48歳教師の男を逮捕 関係者からの相談で発覚 被災地で生まれ11回目で合格…災害救助犬「じゃがいも」震災から15年を前に天国へ “後輩犬”が受け継ぐ思い 路上で歩行者の23歳女性を引き倒してケガさせ現金入ったバッグ奪った強盗致傷の疑い 18歳から20歳の男5人を逮捕 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, 埼玉, 寺田屋, フローリング, マンション, 工場, 思いやり, 徳島, 大阪, 神事