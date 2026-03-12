サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグで次の日曜日にホーム初戦に臨む、ブラウブリッツ秋田の監督やキャプテンが、県庁と秋田市役所を訪れ、盛り上げへの協力を呼びかけました。



県庁では、岩瀬浩介社長と吉田謙監督、諸岡裕人キャプテンの3人が、谷副知事と面会し、ホーム初戦での躍動を誓いました。



ブラウブリッツ秋田・諸岡裕人主将

「ここからホームも3試合続きますし、まずはしっかり秋田で開幕戦で勝てるように、選手スタッフ一丸となって頑張っていくので、今年も多大なるサポート、応援のほどよろしくお願いします」





ブラウブリッツ秋田は、ここまで5試合を終えて4勝1敗。10チームで争うグループの中で2位につけていて、ホーム初戦の盛り上げへの協力も呼びかけました。3人はこのあと、秋田市の沼谷市長と面会。新たなスタジアム整備をめぐって、沼谷市長が岩瀬社長にクラブが主導する資金確保の動きについて言及する一幕もありました。秋田市・沼谷市長「ぜひこのチームの皆さんの奮闘というのを、一番岩瀬さんがひしひしと感じると思いますから、それに負けない資金調達の快進撃もお願いをしたいなと」ブラウブリッツ秋田は、次の日曜15日、秋田市のソユースタジアムで、J3の栃木SCとのホーム開幕戦を迎えます。