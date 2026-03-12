「B.LEAGUEチップス」第3弾が3月28日より発売！…同梱イラストシールはB1・B2クラブの全40種

老舗米菓メーカーのひざつき製菓株式会社は3月28日より、Bリーグとのコラボレーションによる「B.LEAGUEチップス（以下、本商品）」第3弾を発売する。本商品は一部クラブの試合会場、および全国のコンビニエンスストアやディスカウントストアで取り扱われる。

Bリーグの選手がデザインされたパッケージは全4種。イラストシールは本商品限定デザインであるB1・B2クラブ全40種のうち、ランダムで1枚が付属する。また、Bリーグ公式デジタルカード「B.LEAGUE CARD」が獲得できるシリアルナンバーも同梱される。お菓子は食べやすいバーベキュー味の薄焼きせんべいであり、試合観戦時にも食べやすい仕上がりだ。

全4種のパッケージには、リーグを代表する選手たちがずらり

本商品一つにつき、イラストシールはランダムで1枚付属する

商品の詳細は以下のとおり。

■B.LEAGUEチップス 25-26



内容量：18g



発売日：2026年3⽉28⽇（土）より順次発売



販売店：Bリーグの一部クラブの試合会場、および全国のコンビニエンスストアやディスカウントストア（※数量限定。試合会場や店舗によって取り扱いの無い場合あり）



希望小売価格：税込216円（各選手の所属クラブは2025－26シーズン開幕時のもの）



