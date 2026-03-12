デジタルグリッド<350A.T>は３日ぶりに大幅反落している。同社は昨年４月２２日に東証グロース市場に新規上場した。１１日の取引終了後、２６年７月期第２四半期累計（２５年８月～２６年１月）の連結決算を発表。売上高が３３億２８００万円（前年同期比０．６％増）、営業利益が１５億３６００万円（同１０．１％減）、最終利益が１２億１６００万円（同２．６％増）になった。容量拠出金の還元により最終増益で着地したものの、営業利益が大幅減益となったことを嫌気した売りが優勢になっている。



主力の電力ＰＦ事業が減収減益になった。同事業は電力取引市場「デジタルグリッドプラットフォーム」（ＤＧＰ）における再生エネルギーを除く電源の取引を対象とする。新規顧客の獲得と既存顧客の解約防止を図る事業基盤の拡大に向けた各種施策を進めるなか、競争激化を背景にＤＧＰ手数料売上高の単価が下落した。また、同時に開示した投資家向けの説明資料によると、中東情勢に伴う燃料価格の上昇による逆ザヤなどの直接的なマイナス影響はないものの、電力ＰＦ事業で市場連動型プランを利用する需要家のコスト増加に伴い、解約リスクが高まる可能性があるとしている。



出所：MINKABU PRESS