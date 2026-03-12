「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１１時現在で、任天堂<7974.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



１２日の東京市場で任天堂株は３日続伸している。９日の取引終了後に売出価格について１株８３４７円に決定したと発表。それまでは売り出しによる需給悪化懸念が株価の重荷となっていたが、翌１０日には悪材料出尽くしと受け止めた買いが優勢となった。その後はＮｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ ２（ニンテンドースイッチ・ツー）向けソフト「ぽこ あ ポケモン」の好調な販売状況が伝わり、戻り足を速めることとなったが、直近の急ピッチな上昇を受けて短期的な過熱感も高まりつつある。上昇一服後の反動を警戒した投資家の存在が売り予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS