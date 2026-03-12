・ケミプロが一時１１％超の急騰演じる、高市成長戦略の急先鋒ペロブスカイト太陽電池関連で人気再燃

・キオクシアが売買代金断トツで３連騰、ＮＡＮＤメモリー需要旺盛で米サンディスクの大幅高に追随

・ＭＣＰｓが全体リスクオフものともせず続急騰、国策支援のペロブスカイト太陽電池関連で上昇加速

・ナ・デックスは続急伸し７年９カ月ぶり高値圏、５～１月期経常大幅増益で記念優待も

・デリカフＨＤが大幅高で３連騰、中期計画の目標引き上げと期末配当予想増額を材料視

・ザインが地合い悪のなか上値追い鮮明、空飛ぶクルマと光半導体で国策テーマ追い風

・京都ＦＧは大幅高で３日続伸し新高値、業績・配当予想を引き上げ自社株取得枠も拡大

・野村原油など原油ＥＴＦがカイ気配スタート、ＷＴＩ価格は時間外取引で一時９４ドル台に上昇

・ニデックが急反発、香港オアシスによる６．７４％保有が判明し思惑

・インバウＴはきょうもカイ気配スタート、自動車整備工場向けＡＩコミュニケーション基盤を共同開発へ



