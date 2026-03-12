J1水戸でベンチ入り経験「試合に出たい気持ちを大きく持てた」“地元”名古屋高出身のJ選抜MF山下翔大が圧巻のドリブル突破連発

J1水戸でベンチ入り経験「試合に出たい気持ちを大きく持てた」“地元”名古屋高出身のJ選抜MF山下翔大が圧巻のドリブル突破連発