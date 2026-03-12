開催：2026.3.12

会場：ダイキン・パーク

結果：[メキシコ] 1 - 9 [イタリア]

WBCの試合が12日に行われ、ダイキン・パークでメキシコとイタリアが対戦した。

メキシコの先発投手はＪ・アサド、対するイタリアの先発投手はＡ・ノラで試合は開始した。

2回表、4番 Ｖ・パスクアンティノ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでイタリア得点 MEX 0-1 ITA

4回表、2番 Ｊ・バーティ 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでイタリア得点 MEX 0-2 ITA

5回表、9番 Ｄ・ノリ 3球目をスクイズ成功でイタリア得点 MEX 0-3 ITA、3番 Ｊ・マーシー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでイタリア得点 MEX 0-5 ITA

6回表、4番 Ｖ・パスクアンティノ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでイタリア得点 MEX 0-6 ITA

7回表、さらにセンターがファンブルでイタリア得点 MEX 0-7 ITA

7回裏、8番 Ａ・トーマス 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでメキシコ得点 MEX 1-7 ITA

8回表、4番 Ｖ・パスクアンティノ 7球目を打ってライトスタンドへのホームランでイタリア得点 MEX 1-8 ITA、7番 Ａ・フィッシャー 4球目を打って左中間へのタイムリーツーベースヒットでイタリア得点 MEX 1-9 ITA

試合は1対9でイタリアの勝利となった。

この試合の勝ち投手はイタリアのＡ・ノラで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はメキシコのＪ・アサドで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-12 11:26:13 更新