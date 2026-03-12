イタリアが9対1で快勝！パスクアンティノが大会初の1試合3HR WBC メキシコ vs イタリア 2026年3月12日（木）
開催：2026.3.12
会場：ダイキン・パーク
結果：[メキシコ] 1 - 9 [イタリア]
WBCの試合が12日に行われ、ダイキン・パークでメキシコとイタリアが対戦した。
メキシコの先発投手はＪ・アサド、対するイタリアの先発投手はＡ・ノラで試合は開始した。
2回表、4番 Ｖ・パスクアンティノ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでイタリア得点 MEX 0-1 ITA
4回表、2番 Ｊ・バーティ 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでイタリア得点 MEX 0-2 ITA
5回表、9番 Ｄ・ノリ 3球目をスクイズ成功でイタリア得点 MEX 0-3 ITA、3番 Ｊ・マーシー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでイタリア得点 MEX 0-5 ITA
6回表、4番 Ｖ・パスクアンティノ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでイタリア得点 MEX 0-6 ITA
7回表、さらにセンターがファンブルでイタリア得点 MEX 0-7 ITA
7回裏、8番 Ａ・トーマス 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでメキシコ得点 MEX 1-7 ITA
8回表、4番 Ｖ・パスクアンティノ 7球目を打ってライトスタンドへのホームランでイタリア得点 MEX 1-8 ITA、7番 Ａ・フィッシャー 4球目を打って左中間へのタイムリーツーベースヒットでイタリア得点 MEX 1-9 ITA
試合は1対9でイタリアの勝利となった。
この試合の勝ち投手はイタリアのＡ・ノラで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はメキシコのＪ・アサドで、ここまで0勝1敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-12