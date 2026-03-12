佐久間大介がジバンシィのトレンチコートを翻して舞う！柔らかな笑顔が印象的な1枚に「ハッとする美しさ」「目が離せない」「さすが他担狩り」
『madame FIGARO japon』の公式SNSが、Snow Manの佐久間大介のインタビュー記事を紹介。公開されたビジュアルが注目を集めている。
■ピンクヘア×ジバンシィのトレンチコートで踊る佐久間大介
公開された写真では、鮮やかなピンクヘアの佐久間が、ジバンシィのトレンチコートをまとったスタイリングで登場。
ゆったりとしたシルエットのトレンチコートに身を包み、ゴールドのリングをさりげなく合わせた洗練された装い。ターンをした瞬間だろうか、コートが翻り、躍動感のあるカットとなっている。ふんわりと揺れるピンクヘアと、柔らかな笑顔も印象的だ。
投稿では、佐久間がインタビューで「踊っている最中は、観客の視線を自分から逸らせたくない。『俺だけを見る』という強い思いは忘れないようにしています」と語ったコメントも紹介されており、ダンスや演技、そして自身について語ったインタビュー記事が公開されている。
ファンからは「無邪気な高貴さ」「溶けてなくなっちゃう」「ハッとする美しさ」「かっこいい」「目が離せない」「激メロ紳士」「さすが他担狩り」といった声が寄せられている。
■私服でもハイブランドを着こなす佐久間大介
