12日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数283、値下がり銘柄数1106と、値下がりが優勢だった。



個別ではアール・エス・シー<4664>、ケミプロ化成<4960>、リバーエレテック<6666>が一時ストップ高と値を飛ばした。三井住建道路<1776>、ナカボーテック<1787>、フィル・カンパニー<3267>、パピレス<3641>、片倉コープアグリ<4031>など26銘柄は昨年来高値を更新。パス<3840>、デリカフーズホールディングス<3392>、共栄タンカー<9130>、アスリナ<3647>、大盛工業<1844>は値上がり率上位に買われた。



一方、さいか屋<8254>が昨年来安値を更新。ハウテレビジョン<7064>、クオンタムソリューションズ<2338>、ジオマテック<6907>、ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ<6877>、トレードワークス<3997>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

