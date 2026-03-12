12日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比1.4％増の2440億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.5％減の1726億円だった。



個別ではＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> 、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ブル（１倍） <516A> が新高値。ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> 、ＪＰＸスタートアップ急成長１００ <526A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <467A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> など13銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が15.39％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が11.95％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が10.94％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が8.38％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> が3.67％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> は4.90％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は4.67％安、ＮＥＸＴ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ <2040> は3.63％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.35％安、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は3.31％安と大幅に下落した。



日経平均株価が848円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1131億3800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1362億3200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が145億1000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が102億7700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が98億2900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が77億2500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が52億4900万円の売買代金となった。



