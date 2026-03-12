12日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数113、値下がり銘柄数438と、値下がりが優勢だった。



個別ではグリーンエナジー＆カンパニー<1436>、坪田ラボ<4890>、インバウンドテック<7031>、Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ<9212>がストップ高。ヒット<378A>、シェアリングテクノロジー<3989>、ブレインズテクノロジー<4075>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、インターネットインフィニティー<6545>など10銘柄は昨年来高値を更新。ビジュアル・プロセッシング・ジャパン<334A>、ノイルイミューン・バイオテック<4893>、Ｗｅｌｂｙ<4438>、ペルセウスプロテオミクス<4882>、ＧＲＣＳ<9250>は値上がり率上位に買われた。



一方、グランディーズ<3261>、Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ<4178>、シノプス<4428>、バルミューダ<6612>、日本ホスピスホールディングス<7061>など6銘柄が昨年来安値を更新。オンコリスバイオファーマ<4588>、デジタルグリッド<350A>、ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>、ＮＡＮＯホールディングス<4571>、スマートドライブ<5137>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

