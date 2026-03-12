　12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　113138　　　-2.5　　　 48900
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 14510　　　 6.9　　　　4807
３. <1671> ＷＴＩ原油　　　 10719　　　16.8　　　　4899
４. <1360> 日経ベア２　　　 10277　　　35.9　　　 118.2
５. <1321> 野村日経平均　　　9829　　 -23.9　　　 56300
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7725　　　-7.1　　　 58150
７. <1306> 野村東証指数　　　5789　　　93.0　　　　3820
８. <1540> 純金信託　　　　　5686　　 -12.3　　　 24750
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　5680　　　46.7　　　 801.0
10. <1579> 日経ブル２　　　　5249　　 -37.9　　　 526.8
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　3593　　　23.8　　　　5601
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　3446　　　70.7　　　　3182
13. <2038> 原油先Ｗブル　　　3350　　 185.6　　　　2512
14. <1542> 純銀信託　　　　　2154　　 -36.7　　　 38580
15. <1356> ＴＰＸベア２　　　2068　　 172.5　　　 145.1
16. <1489> 日経高配５０　　　2026　　　47.2　　　　3112
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1977　　　98.7　　　　 194
18. <1398> ＳＭＤリート　　　1907　　　31.6　　　2007.0
19. <200A> 野村日半導　　　　1855　　　71.1　　　　3140
20. <1330> 上場日経平均　　　1707　　 -16.2　　　 56370
21. <1320> ｉＦ日経年１　　　1507　　 -21.5　　　 56100
22. <1699> 野村原油　　　　　1388　　 -23.9　　　 584.2
23. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1243　　 -16.0　　　 75510
24. <1615> 野村東証銀行　　　1167　　　-9.5　　　 569.4
25. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1000　　　23.5　　　 373.0
26. <2036> 金先物Ｗブル　　　 969　　 -49.5　　　250000
27. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 797　　 -30.8　　　　2027
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 757　　　 4.7　　　2122.0
29. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 752　　 -70.7　　　 75100
30. <180A> ＧＸ超長米債　　　 686　　 486.3　　　 297.7
31. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 686　　　72.8　　　 702.0
32. <1358> 上場日経２倍　　　 654　　 -19.4　　　 93050
33. <2090> 農中米債７Ｈ　　　 623　　 358.1　　　　4514
34. <1328> 野村金連動　　　　 584　　　16.8　　　 19495
35. <1346> ＭＸ２２５　　　　 578　　　-7.1　　　 56000
36. <314A> ｉＳゴールド　　　 557　　 -39.7　　　 389.6
37. <1308> 上場東証指数　　　 544　　 149.5　　　　3777
38. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 535　　　 8.3　　　　 946
39. <2524> 農中東証指数　　　 522　　1583.9　　　　3723
40. <2039> 原油先物ベア　　　 484　　　74.1　　　　 586
41. <1655> ｉＳ米国株　　　　 465　　 -33.7　　　 768.8
42. <2016> ｉＦ米債７有　　　 419　　　83.0　　　　1835
43. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 401　　 186.4　　　 360.2
44. <1571> 日経インバ　　　　 400　　　-0.5　　　　 382
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 390　　 -67.1　　　 61800
46. <179A> ＧＸ超長米Ｈ　　　 347　　 191.6　　　 258.0
47. <2093> 上場米債０ラ　　　 345　　6800.0　　　　5276
48. <1345> 上場リート隔　　　 340　　　 3.7　　　1986.0
49. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 337　　 254.7　　　　1618
50. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 328　　 -36.8　　　　2185
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース