ETF売買代金ランキング＝12日前引け
12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 113138 -2.5 48900
２. <1357> 日経Ｄインバ 14510 6.9 4807
３. <1671> ＷＴＩ原油 10719 16.8 4899
４. <1360> 日経ベア２ 10277 35.9 118.2
５. <1321> 野村日経平均 9829 -23.9 56300
６. <1458> 楽天Ｗブル 7725 -7.1 58150
７. <1306> 野村東証指数 5789 93.0 3820
８. <1540> 純金信託 5686 -12.3 24750
９. <1568> ＴＰＸブル 5680 46.7 801.0
10. <1579> 日経ブル２ 5249 -37.9 526.8
11. <1329> ｉＳ日経 3593 23.8 5601
12. <2644> ＧＸ半導日株 3446 70.7 3182
13. <2038> 原油先Ｗブル 3350 185.6 2512
14. <1542> 純銀信託 2154 -36.7 38580
15. <1356> ＴＰＸベア２ 2068 172.5 145.1
16. <1489> 日経高配５０ 2026 47.2 3112
17. <1459> 楽天Ｗベア 1977 98.7 194
18. <1398> ＳＭＤリート 1907 31.6 2007.0
19. <200A> 野村日半導 1855 71.1 3140
20. <1330> 上場日経平均 1707 -16.2 56370
21. <1320> ｉＦ日経年１ 1507 -21.5 56100
22. <1699> 野村原油 1388 -23.9 584.2
23. <1326> ＳＰＤＲ 1243 -16.0 75510
24. <1615> 野村東証銀行 1167 -9.5 569.4
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 1000 23.5 373.0
26. <2036> 金先物Ｗブル 969 -49.5 250000
27. <521A> ｉＦＦＮＧ金 797 -30.8 2027
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ 757 4.7 2122.0
29. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 752 -70.7 75100
30. <180A> ＧＸ超長米債 686 486.3 297.7
31. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 686 72.8 702.0
32. <1358> 上場日経２倍 654 -19.4 93050
33. <2090> 農中米債７Ｈ 623 358.1 4514
34. <1328> 野村金連動 584 16.8 19495
35. <1346> ＭＸ２２５ 578 -7.1 56000
36. <314A> ｉＳゴールド 557 -39.7 389.6
37. <1308> 上場東証指数 544 149.5 3777
38. <513A> ＧＸ防衛日株 535 8.3 946
39. <2524> 農中東証指数 522 1583.9 3723
40. <2039> 原油先物ベア 484 74.1 586
41. <1655> ｉＳ米国株 465 -33.7 768.8
42. <2016> ｉＦ米債７有 419 83.0 1835
43. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 401 186.4 360.2
44. <1571> 日経インバ 400 -0.5 382
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ 390 -67.1 61800
46. <179A> ＧＸ超長米Ｈ 347 191.6 258.0
47. <2093> 上場米債０ラ 345 6800.0 5276
48. <1345> 上場リート隔 340 3.7 1986.0
49. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 337 254.7 1618
50. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 328 -36.8 2185
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
