【ヒューストン（米テキサス州＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１１日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、米国でＢ、Ｄ組の最終戦が行われ、Ａ組はカナダがキューバに快勝し、３勝１敗の１位で準々決勝に進出した。

２位はプエルトリコで、３位となった前回４強のキューバは敗退した。Ｂ組はイタリアがメキシコを破り、４連勝で首位通過。３勝１敗で終えていた米国が２位で準々決勝に進んだ。前回４強のメキシコは３位で敗退した。

カナダ７―２キューバ

カナダは１点差に詰め寄られた直後の六回、ロペスの２点打などで３点を奪い、終盤にも加点。キューバは投打で精彩を欠いた。

かつてないほど充実した戦力をそろえたカナダが、新たな歴史の扉をついに開いた。過去５大会は、いずれも１次ラウンド敗退。対照的に前回まで全て突破してきた難敵キューバに快勝し、前日のプエルトリコ戦からの２連勝で堂々のＡ組首位通過を果たした。

流れを呼び込んだのが、先発クアントリルの好投だ。米ガーディアンズなどで活躍し、大リーグ通算４７勝を誇る右腕は、多彩な変化球を駆使してキューバ打線に的を絞らせなかった。５回２安打１失点で快勝に貢献し、「国際舞台にふさわしいチームであること、勝ち進む力があることを証明できた」と喜んだ。

前回の主砲だったフリーマン（ドジャース）が出場を辞退したものの、他の有力選手らが奮起。２００６年の第１回大会から指揮を執るウィット監督は「長い道のりだった。チームが一つになっている」と感慨深げだった。（プエルトリコ・サンフアン 岡花拓也）