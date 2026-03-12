ウクライナ・ハルキウの検察職員がイランで設計され、ロシアで製造されたドローン「シャヘド136」の炭素繊維の残骸を調べる様子＝2025年7月30日/Scott Peterson/Getty Images

（CNN）ロシアはウクライナ戦争で培った高度なドローン（無人機）戦術でイランを支援し、中東に散らばる米国や湾岸諸国の標的への攻撃を助けていることが分かった。西側情報機関の当局者が明らかにした。

湾岸諸国の防空網突破で予想外の成功を収めているドローン「シャヘド」はイランが設計したものだが、ウクライナ戦争で使用するためロシアが大量生産している。ロシアによるイランへの情報提供についてはこれまで、目標選定に関する一般的な助言だと報じられてきたが、具体的な戦術上の助言は新しいレベルの支援となる。

「一般的な内容だった支援がここにきて、より懸念すべきものになりつつある。こうした支援の中には、ロシアがウクライナで使用したUAS（無人航空システム）の目標選定戦略も含まれる」。当局者はそう語り、機密情報を扱うに当たり匿名での表記を求めた。

この当局者は具体的な戦術支援の内容を明かさなかったが、ロシアはウクライナに対して「シャヘド」ドローンの波状攻撃を行っており、複数のドローンを同時飛行させて頻繁に進路を変更することで、防空網の回避を図っている。

CNNはロシア大統領府にコメントを求めている。

ウクライナのゼレンスキー大統領は11日、X（旧ツイッター）で「ロシアがドローンに関してイラン政権を支援し始めた。ミサイルの支援も確実に行うだろうし、防空でも支援している」と述べた。

ウクライナ政府は湾岸地域にドローン迎撃の専門家を派遣し、比較的安価な「シャヘド」ドローンを阻止するウクライナのノウハウを共有している。シャヘドのコストは3万ドル（約480万円）。一方、ウクライナは高速生産が可能な1基当たり約5000ドルの小型迎撃装置を開発した。

この当局者は湾岸地域の幅広い脅威にも言及し、ホルムズ海峡での機雷使用や海上ドローン、ダウ船（木造帆船）を使った米空母打撃群へのローテク攻撃を「非常に懸念している」ことを明らかにした。イランは戦争開始当初に米空母「エイブラハム・リンカーン」を攻撃したと主張したが、米国は否定している。

この西側当局者は、中国によるイランへの支援も「懸念される」と述べたものの、詳細については明らかにしなかった。