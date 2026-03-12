タレント小島瑠璃子（32）が12日までにYouTubeチャンネルを更新。シングルマザーの恋愛について私見を述べた。

小島は今回の動画で、視聴者から寄せられた質問に回答。その中で「2つ上のシングルマザーに恋をしています。なかなか上手くいきません。何が大事ですか？」との質問を受け、「シングルマザーにとって1番大事なのはもう明確に子供なんですよね。それはもう大前提の上で、絶対に恋できたら嬉しいなって思ってるし、自分はもうアプローチとかされないかもなって思うから、それでもし好意を持ってくれる人がいたら純粋に嬉しいっていうことはあると思います」とシングルマザーとしての思いを説明。その上で「あくまで第一が子供だから、それを理解してあげられるんだったら是非アタックしてあげてほしい」と助言した。

続けて、「その女性とだけじゃなくて、その子供とも付き合うっていうことがしっくり来るんだといいなと思う。そう思ってくれてるかどうかってめっちゃ見てるし」と小島。「（母と子）2人とも大好きっていう状態でまるっと状況全部、抱きしめてあげるっていうことを心からしたら本当にいい男だよね」と語った。

小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退社。同年3月に2歳年下の会社経営者と結婚した。その後、第1子を出産したが、夫が昨年2月に急死し、同年10月に活動再開を報告した。