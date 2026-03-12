【バニーガーデン2】 4月16日 発売予定 価格：3,480円 CEROレーティング：D（17才以上対象）

qureateは、Nintendo Switch/Steam用続・心が清らかなお紳士様向けの恋愛ADV「バニーガーデン2」の発売日を4月16日に決定した。価格は3,480円。合わせて新情報も公開された。

今回は、新たな2人のキャストやゲームシステムが公開された。新たなキャストは、ミステリアスで妖艶な雰囲気をまとう「黒音」と、小生意気な態度の奥に秘密を感じさせる「瑠那」。個性際立つ2人のキャストが、新たにバニーガーデンへ加わる。

さらに、いつもの衣装とはひと味違う姿を楽しめる「コスプレイベント」や、お店の外でふたりきりの時間を過ごせる「店外デート」といったゲーム情報も公開された。

また、Nintendo Switch版の予約がスタートした。予約期間中と配信開始後3週間は10%OFFで購入できる。

個性が光る、新たな2人のキャストを公開

黒音（くおん）

CV：野口 瑠璃子

言動が冗談なのか本気なのか、初対面の段階ではまったく読み取れないミステリアスで妖艶なキャスト。ふと距離を詰めてきたかと思えば、次の瞬間には意味深な言葉を残して離れていく。まるでこちらを試すような、その掴みどころのなさこそが彼女の魅力。

瑠那（るな）

CV：夏目 妃菜

口調が特徴的で、小生意気な態度が目を引くキャスト。どこか人を試すような言い回しをしながらも、こちらの表情や反応をじっと観察しているような、不思議な雰囲気をまとっている。ふとした瞬間に、彼女だけが何かを知っているかのような含みのある笑みを見せることがあり、その奥に“まだ語られていない何か”を感じさせる。

システム

バニーガーデンには、いつもの衣装とはひと味違う姿でお出迎えする「コスプレイベント」がある。「ぶかぶかYシャツ」や「ベビードール」など、思わず目を奪われる特別な衣装で、彼女たちの新たな魅力を存分に堪能できる。その日限りのスペシャルな装いは、お紳士様だけに捧ぐご褒美。とびきりの非日常を、心ゆくまで楽しめる。

お店の外でも、ふたりだけの特別な時間を楽しめる店外デート

キャストと親密になると、お店終わりの「アフター」や、開店前に一緒にお店に向かう「同伴」に誘われることがある。店内とはひと味違う素顔や距離感に触れられる、特別なひとときが待っている。店外デートは親密度を深める絶好のチャンス。店外デートでは競馬場へ行くことも！？ 勝てばバニーガーデン通い放題！？ 負ければ‥‥また働けばいい！ さらに関係が進展すれば、休日にお泊り旅行をすることも……？ ふたりきりの時間を重ねて、心の距離もゆっくりと近づいていく。

画面写真公開

Nintendo Switch版予約開始

3月12日より、ニンテンドーeショップにて予約受付が開始されている。予約期間中と配信開始後3週間は、10％OFFで購入できる。

10%OFF期間：5月7日 23時59分まで

□ニンテンドーeショップ

(C)2026 qureate