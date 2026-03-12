イタリアが４連勝でＷＢＣ１次ラウンドＢ組を１位で突破した。テキサス州ヒューストンで行われたメキシコ戦に９―１で快勝し、準々決勝進出を決めた。

前日、優勝候補の米国から大金星を挙げた勢いはそのままだった。２回先頭パスクアンティノ（ロイヤルズ）が右腕アサド（カブス）の内角高めのカットボールを高々と打ち上げた。右翼フェンス手前で右翼手がジャンプするもグラブをかすめるように最前列に運び、１点を先制。４回も先頭ベルティ（前カブス）がど真ん中のスイーパーを左中間席へ放り込んだ。

５回は四球と安打で一死一、三塁とするとノリ（フィリーズ傘下）が三塁前へ転がしてスクイズで１点追加。二死後、四球で満塁とするとマーシー（マーリンズ）が２番手の左腕ベルナルディーノから右前に２点適時打を放ち、５―０とリードを広げた。６回にはパスクアンティノが右翼席にこの日、２本目のアーチをかけた。

７回二死後、死球で走者を出すとベリティの中前打を中堅手トーマスが痛恨の失策。一走が一気に生還した。本塁打攻勢にスクイズ、効果的な適時打と大技と小技をミックスした理想的な攻撃だ。

８回は先頭パスクアンティノが右翼席に２打席連発となるこの試合、３発目を放り込んだ。さらにフィッシャーの適時二塁打で９―１とした。

先発したメジャー通算１０９勝右腕ノラ（フィリーズ）が魂の力投。５回を４安打無失点、５三振１四球と強打メキシコ打線を完全に封じた。７回に安打と四死球で一死満塁とされるも内野ゴロで１失点。８回に３四死球で二死満塁と連続でピンチを招いたが無失点で切り抜け、大きな勝利を手にした。

イタリアが勝ったことで、１次ラウンド突破が危ぶまれた米国もＢ組２位で準々決勝に進んだ。