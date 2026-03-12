アストロズ・今井達也（27）が日本時間12日、敵地フロリダ州ジュピターでのマーリンズ戦に登板し、3回を無安打無失点、4奪三振。直球は渡米後最速の158キロをマークし、これでオープン戦は3試合連続無失点と好調をキープしている。

自身は出場していないWBC日本代表の侍ジャパンは順当に1次ラウンドを突破し、15日の準々決勝ではフロリダ州マイアミのマーリンズの本拠地ローンデポパークで、ドミニカ共和国とベネズエラなどの強豪が集うD組2位と対戦する。

WBCのメンバーは予備登録選手を対象に1次ラウンド終了後に最大4人、準々決勝終了後に最大2人の入れ替えが可能になる。侍ジャパンの投手陣は7日の韓国戦に先発した菊池（エンゼルス）が3回を6安打3失点、第2先発の伊藤（日本ハム）も3回を1本塁打含む2失点とピリッとしなかった。山本（ドジャース）、菅野（ロッキーズ）、高橋（中日）ら計算できる先発投手はいるものの、連覇を目指す上で投手陣に厚みを持たせるのに越したことはない。開幕前から今井の代表入りを求める声は少なくなかったが、ここにきて現実味を帯びてきた。

アストロズのキャンプ地であるフロリダ州ウェストパームビーチ市と準々決勝以降が行われる同州マイアミ市は車で約1時間の距離。レギュラーシーズン中でも遠征先によっては宿舎から球場への移動に1時間近くかかるのは珍しくないだけに、今井がキャンプ地から侍ジャパンに合流するのは十分、可能なのだ。

アストロズのジョー・エスパーダ監督は今井のWBC出場には消極的な姿勢を見せている。次回18日のエンゼルス戦の登板が決まっている今井も米メディアの取材に「彼ら（日本代表）はどんなことがあっても優勝できると思う。彼らは僕を必要としない」と話したが、予備登録が済んでいるだけに、ルール上は何ら問題はない。

準決勝か決勝で登板した後、チームに戻って中5日でオープン戦で投げられるだけに、万全な状態で開幕を迎えられる。

今井は連覇を目指す侍ジャパンの秘密兵器になるかもしれない。

