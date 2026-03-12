接待とは、相手を知り、相手と調和すること――。大事な会食の場で失敗を防ぎ、そして相手に喜んでもらうためには何をすべきで、何に気を付けるべきなのか？ ビジネスと食の現場に詳しいノンフィクション作家の野地秩嘉氏が、接待のプロたちを取材した『一流の接待』（小学館）から一部抜粋してお届けする。

今回は、ミシュラン1ツ星を獲得したことのあるフランス料理店「ラリアンス」などを展開し、日本航空のファーストクラス機内食を手掛けたこともある人物・熊谷誠氏に聞いた、接待における「タブー」について。（全4回の1回目／続きを読む）



「相手は絶対に気付いている」接待のタブーとは？

ここに挙げた失敗は、功なり名遂げたビジネスパーソンでも誰もがやったことがあるものだ。該当したからといって寝ずに朝まで悩むことはない。しかし、やったことのあるは反省して、二度はやらないようにすること。

（1）接待で会食している時、スマホを「チラ見」する

これは熊谷社長の指摘だ。彼は自身が経営するフランス料理店「ラリアンス」の個室へ行き、客にあいさつすることがある。そこで、必ず見かけるという。

「若い方のなかには食事中にテーブルの下でスマホやスマートウォッチをチラ見する人がいます。たぶん、自宅でもスマホをいじりながら食事をしているのでしょう。この場合、相手は見て見ぬふりをします。

でも、やっていることは見抜いています。相手は愉快ではありません。マナーに反することです。本人は末席にいる自分は関係ないと思っているかもしれませんけれど、絶対、わかります。好意的に解釈したら、相手が話題に出したワードを検索しているのかもしれません。しかし、たとえ調べているのであっても、その場合は席を外して調べるべきではないでしょうか」

会社で会議をやっている時でもスマホをそっと見ている人はいるだろう。もしくはパソコンを置いて打ち合わせをするから、わからないワードがあれば検索することが習性になっているかもしれない。それでも、接待の席ではやってはいけない。食事中はもちろん、デザートの時でもダメだ。

緊急の知らせがあった場合も、いくらかでも事情を伝えてから席を外して電話に出る。席に戻ったら、用件によっては「これこれこういうわけでした」と相手にも知らせること。それくらいの気遣いができなくてはいけない。

予約時に「絶対に言ってはいけないこと」とは？

（2）店を予約する時、「いい席にして」と頼む（ホスト側）

これも熊谷社長から聞いた話だ。

「電話で予約される場合、接待ですと言ってくださるのはありがたいです。ですが『いい席にしてくれ』は言わないほうがいいでしょう。まず、どこがいい席かは、店とすれば判断ができません。どの席がいいと感じるかはお客さまの考え次第だからです。

個室がいい方もいれば、広い中央の席が好きという人もいます。また、電話をかけてきたのは接待する側の方ですけれど、接待される方の意向が反映されているわけでもない。すると、店に来て、『個室より普通の席がいい』とおっしゃることもあるのです」

会食の席は接待の内容にもよるものだ。現場の人間同士の懇親であれば個室より、半個室、もしくは普通の席のほうがざっくばらんでいい。経営幹部の会食であれば個室にしておくべきだ。

（3）下見をしない

また、個室でもそのありようはさまざまだ。たとえば、ラリアンスにはトイレ付きの個室がある。使うのは一部の政治家、芸能人、スポーツ選手といった顔と名前が知られている人たちである。そういう人たちはトイレのために外に出ると写真を撮られてSNSにあげられてしまうおそれがある。そもそも会うこと自体が秘密だった場合、会食している事実を暴露されては困るのである。

著名人も数多く訪れるラリアンス。そこでは、理由のある人たちはトイレ付き個室を使う。個室への出入りも裏口を使ったりする。SNSでプライベートがさらされる時代、こうした個室を用意する店は増えていくのではないか。

では、「いい席が欲しい」と思う接待側の人がするべきことは何か。相手がどういう席を望んでいるかを聞き、さらに、実際に使う店まで下見に行くことだ。もっとも、何度も行って、よく知っている店の場合は下見はいらない。

