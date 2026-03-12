〈え、それもNGなの…？ 「宗教・政治・プロ野球」だけではない、接待の場で「絶対に避けるべき」意外な話題とは〉から続く

一枚板のカウンターを前に、職人が丹精込めて握った寿司を食べる――寿司店といえば、接待にうってつけなイメージもあるが、ビジネスと食の現場に詳しいノンフィクション作家の野地秩嘉氏によると、「接待のなかでもっとも難度の高いのが寿司店」だという。では、接待に向いているのは何の店なのか？ 同氏の新著『一流の接待』（小学館）から一部抜粋してお届けする。（全4回の4回目／最初から読む）

寿司店よりも接待に向いている業態とは？ ©mapo/イメージマート

◆◆◆

寿司店より接待に向いているのは……

寿司店とは逆に、接待に向いているのが天ぷら専門店だ。ひとつには天ぷらはコース料理が主だから、ホストがいろいろ注文しなくて済む。アラカルトで注文する気苦労が要らない。また、天ぷらは好き嫌いがある人でも対応できる。海老と魚がダメな人は野菜の天ぷらだけを食べればいい。ベジタリアンの外国人を招待しても、満足してもらえるのが天ぷら店なのである。

加えて、高級な天ぷら店には個室がある。天ぷら職人の揚げ方を見ながら食事をするのは悪くない。外国人にとって日本料理ができていく過程を見られる店が天ぷら店だ。さらに天ぷらという料理は酒を選ばない。日本酒でも、ワインでも、ハイボールでも、どれでも合う。それぞれ好きな酒を注文して味わえばいい。

天ぷら店での接待で気をつけることといえば、コースが終わって、まだお腹がいっぱいになっていない場合だろう。その場合は天丼や天茶漬けに至る前に天種（てんたね）をひとつかふたつ注文する。「アナゴをもう一度、お願いします」といったような注文だ。

天丼と天茶漬けの両方を食べたいという人もいるかもしれないが、それは食べすぎだ（ゲストがどうしても、と言ったら、もちろん心おきなく食べてもらえばいい）。せいぜい、「ご飯を大盛りにしてください」と言う程度にしておくこと。天ぷら店の接待は盛り上がる。やったことのない人は一度、使ってみるといい。

他に接待でおすすめの業態は……？

焼き鳥店も天ぷら店のように目の前で調理してくれる楽しさがある。一方で、「鶏肉が食べられない」という人は少なくない。焼き鳥店に誘う前に「鶏肉を好きか嫌いか」は確認しておくこと。

また、焼き鳥の店でも「うちは串焼きだけで単品料理はありません」という店は避けたほうがいい。焼き鳥を頼む前に冷ややっこでもいいし、鶏煮込みでもいいから、つきだしになるような一品料理を出す店にする。

メニューにあるといいのは野菜料理だ。焼き鳥店で鶏肉ばかりを食べていたら栄養が偏る。野菜の摂取が必要だ。それも野菜焼きを注文したとしても十分ではない。わたしならサラダ、おひたしのある店を選ぶ。店では鶏肉の7本、10本のコースを頼んで、最後に焼き鳥丼、親子丼などを食べる。

焼き鳥という料理もまた天ぷらと同じで酒を選ばない。ビール、日本酒、焼酎、ワイン、シャンパンなどなんにでも合わせることができる。

大半がカウンター店だと思われるので、人数は4人までと考えておこう。わたしは焼き鳥店の個室で宴会をしたこともあるが、焼き鳥というものは焼き立てが目の前に出てくるからシズル感が高まる。部屋に運ばれてきた焼き鳥はなんとなく寂しそうな風情を感じる。カウンター席で串をしごいて、肉塊を引きちぎって食べることが焼き鳥のおいしさに結びつく。

中華料理店は、あえてアラカルト注文で

中華料理店での接待も盛り上がる。それは円卓ひとつをみんなで囲むからだ。しかも、大皿から取り分ける。コミュニケーションを取るのに向いている。だからこそ座り方はホストとゲストがお見合いする形ではなく、交互に座る方式がいい。

料理は予約した段階でコース料理を注文することがほとんどだと思われるが、中華料理の接待に慣れている人は店で料理を注文する。それも、参加者ひとりひとりが食べたいものを盛り込んで、その場でコースを仕立て上げる。

料理の注文のやり方はこうだ。

すぐに前菜を注文、その後はどうする？

前菜はすぐに頼む。蒸し鶏、焼き豚、クラゲ、ピータン、きゅうりといったもので、盛り合わせにしてもらえばいい。その後の料理は注文の達人が参加者の好みをまんべんなく聞いたうえで、メニューをにらみながら決めていく。

たとえば……。

「豆腐料理はみなさん、何がいいですか。マーボー豆腐？ わかりました。では、一緒にちょっとだけ白いご飯も持ってきてもらいましょう」

タケノコなど季節の食材を使った料理、その店のシグネチャー（得意料理）を交ぜながら、5品から6品をみんなで決めていく。料理を決めているうちに親近感がわいていくる。

そういうこともあるので中華料理の接待では最初からコースを選んでおくのではなく、店に行ってからみんなで料理を決めるのが接待の成功を左右すると思っていい。

品数は奇数、味はバラけさせる

中華料理を選ぶ時の注意をひとつ書いておく。中華料理の通に言わせればさまざまなルールがある。たとえば、料理の品数は奇数にする、人数分の料理にスープとお菓子を必ず加えるといったようなことだ。だが、それにこだわり始めると料理が決まらない。

それよりも、醤油味、塩味、ピリ辛味、味噌味など、料理の味付けが同じ皿が続かないようにすることだろう。どんな人でも、マーボー春雨とマーボー茄子とマーボー豆腐が続いてきたら、うんざりする。塩味の料理が好きな人は「早く帰って寝よう」と考えたくなる。

味付けと食材のバラエティを考えて、その場でコースを作ることだ。海老料理は塩味にして、アワビは醤油味、魚は蒸し物にして、豚肉は揚げ物にするといった工夫である。変化をつけて中華料理を楽しむといい。

