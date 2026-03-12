第1子出産のトリンドル玲奈、金髪の“最新ショット”に反響「めっちゃ似合ってる」「かわいすぎるよ」
モデル・俳優のトリンドル玲奈（34）が11日、自身のインスタグラムを更新。金髪姿の“最新ショット”を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「めっちゃ似合ってる」金髪の“最新ショット”を披露したトリンドル玲奈
トリンドルは、自身が出演する映画『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）の告知とともに、役衣装をまとったオフショットをアップ。外ハネの金髪ミディアムヘアを披露した。
この姿にファンからは、「めっちゃ似合ってる」「かわいすぎるよ」「お人形さんみたい」「衝撃的な可愛いさ」「素敵」などの声が寄せられている。
トリンドルは24年1月に俳優の山本直寛（31）との結婚を発表。今年2月に第1子出産を発表した。
【写真】「めっちゃ似合ってる」金髪の“最新ショット”を披露したトリンドル玲奈
トリンドルは、自身が出演する映画『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）の告知とともに、役衣装をまとったオフショットをアップ。外ハネの金髪ミディアムヘアを披露した。
この姿にファンからは、「めっちゃ似合ってる」「かわいすぎるよ」「お人形さんみたい」「衝撃的な可愛いさ」「素敵」などの声が寄せられている。
トリンドルは24年1月に俳優の山本直寛（31）との結婚を発表。今年2月に第1子出産を発表した。