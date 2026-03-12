エバース町田、快眠の秘訣を明かす 睡眠の専門家「女子みたいですね」
モデル・タレントのゆうちゃみ、お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）が12日、東京・六本木ヒルズ 大屋根プラザで行われた『寝っころプリ by NELL』記者発表会に参加した。
【写真】少し眠そう？エバース佐々木隆史＆町田和樹
イベントにあわせ、パジャマ姿で登場した3人。睡眠のこだわりを語ることに。町田は「温度。下半身が冷えると寝た感じがしないので、股引的なもので下半身を冷やさないようにして寝ています」と明かす。これについて快眠セラピストの三橋美穂氏は「女子みたいですね」と言いつつ「バッチリです。足元は心臓から1番遠いので冷えやすい。そこを温かくすると全身の血行がよくなって深い睡眠に入りやすい」と伝えていた。
睡眠ブランド「NELL」が、3月13日の「世界睡眠デー」に合わせて12日から14日の3日間、同所で“寝ながら撮るプリ機”体験イベントを開催。プリ機の音声ガイドをゆうちゃみが担当している。
