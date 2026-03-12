2000年代半ば、女性芸人がいまほど脚光を浴びる前夜。「山田邦子の再来」とも称された実力派がいた。田上よしえ。軽快な話芸と確かなネタ力で頭角を現し、“史上最もシビア”と恐れられた爆笑オンエアバトルでは、女性芸人で唯一「ゴールドバトラー」の称号を手にした。

だが、彼女は突如として芸人を引退する。時代がようやく女性芸人に追いついたその矢先だった。なぜ舞台を降りたのか？ お笑いコンビ飛石連休・藤井ペイジ氏の新刊『芸人廃業 ダウンタウンになれなかった者たちの航海と後悔』（鉄人社）より、一部を抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



田上よしえはなぜお笑いをやめたのか？ ©文藝春秋

「芸人を辞めた」

――この前、久しぶりによしえちゃんと会ったら、なんと「芸人を辞めた」って言うから。びっくりしたよ。

田上 まあ大々的には告知してなかったからね。

――生まれ年（1972年）が同じで、ほぼ同期。同世代の芸人がいっぱい辞めていったけど、「この人はずっと芸人を続ける人」だと思ってたから。事務所のホームページとかSNSで「芸人辞めます」って発表しなかったの？

田上 何もしてないんですよ。なので今回、周りにアナウンスするいい機会を藤井くんにもらいました。あざーす！

――軽いなあ（笑）。正式にはいつ辞めたの？

田上 自分のなかで「よし、辞めよう」と見切りをつけたのは去年の頭。2022年の1月です。

――でも人力舎にはまだ所属してるでしょ？

田上 してますよ。だから、別に事務所を辞めるわけじゃないし、芸能界も辞めるわけではないので、どう告知していいかわからず。ほんのりそのままにしてたら、日が経っちゃってて。

――そうなんだ。じゃあこれから何をしていくの？

田上 それですよね。お芝居を本格的にやりたいんですよ。女優に転身です。

――じゃあ芸人稼業はもうやらない。

田上 やらないです。舞台でネタとかはね。「新ネタを作り続けないといけない地獄」から、お先に抜けさせてもらいました。

――あっはっは！ 例えばゴールデン帯のネタ番組で、「オンバト芸人はいま」とか、そんな枠で出てって言われても出ない？

田上 んー……。

――出そうだな！

田上 いやまあ、そういうのは「催し」というか「お祭り」じゃないですか。それならぜんぜんやりますけど、自分のことを「現役の芸人」とうたって舞台でネタをやることは、もうないですね。

――事務所には伝えたの？

「そっすかー。了解でーす」

田上 マネージャーには「これからはちょっと俳優業の方で、お芝居の仕事をメインに考えております」みたいな感じで、ふんわりと伝えまして。そしたらマネージャーが「そっすかー。了解でーす」って。

――これまた軽いなあ（笑）。だったら「お笑い辞めます。今後はお芝居1本でやっていきます」って発した方が、仕事が来やすかったんじゃない？

田上 やっぱりそうなのかな？ でもほら、「お前ごときが女優になりますとか、知らんがな！ 何を言うとんねん！」って思われるのも恥ずかしいから。

――というか、そもそも芸人志望じゃなかったんでしょ？

田上 そうなんですよ。もともと18歳の時に、「テアトルアカデミー」っていう、タレント養成所みたいな、お芝居とかも勉強できるところに入ったのが芸能活動のスタートだったんだけど、ひょんなことから芸人になっちゃって。そのときからずっと、ほんとにエキストラ程度しか経験がなかったから、どうせならイチからお芝居をやってみたいなと。結局、サクッと芸人を辞めた理由も、「次の道に行くには早い方がいい」と思ったから。

――もう40代後半やったけどね。

田上 あっはっは！ なんなら再スタートは49歳ですよ。でも、「思い立ったが吉日」でしょ？ 自分が迷ってるんなら早く動いた方がいいから。なんでもそうじゃない。勉強を始めるなら早い方がいい。スパッと芸人を辞めてよかったしね。

――どうしてそう思うの？

田上 これ私だけかもしれないんですけど、芸人時代にお芝居に出してもらったときって、やっぱり芸人だから「面白い感じにしないといけないんじゃないか？」っていう思考が働いてしまうんですよ。「芝居が面白がかってしまう」というか。普通にやるべきところも、ちょっと顔を過剰に作ってしまったり、セリフの抑揚とかで、お客さんの笑いを誘おうとしてしまったり。無意識にやってしまうのも含め、そうなっちゃってて。普通にお芝居ができるようになるまで時間がかかったんですよ。

芸人→女優に転職した理由

――いわばリハビリ的に、いったんその「変な癖」を取らないといけない。

田上 そう。だから自分は「芸人を辞めた」っていう意識を持つことで、その「面白い感じにしなきゃいけない」という思考を取ることに集中できたから。芸人の皆さん、もしお芝居をやりたいなら早い方がいいです。そこのあなた、変な癖が付いてますよ。私だけかもしれないですけどね（笑）。

――でも、お笑い芸人が演劇とかドラマに呼ばれたら、そういう「お笑いパートを任されてるのかな」と思ってしまう部分もあるんじゃない？

田上 もちろん、そういうのが求められている場もありますけど、そうじゃない場もあるので。ちゃんとした「普通のお芝居ができるようになっておいた方がいいな」って、いくつか芝居の現場をやって実感しました。「そういう面白い感じ、いらないから」って、演出家さんに直接言われたこともありましたし。

怒る時のお芝居なんかも、「もー！ったく、なんなんだよっ！」みたいに、気づいたらコントっぽくなったりしてたので。

――でも、長年お笑いをやってたわけじゃない。その芸人を辞めて「お芝居の道に進もう」って決めたのは、何か自分のなかできっかけがあったの？

田上 やっぱり「時代」もありますね。

（藤井ペイジ（飛石連休）／Webオリジナル（外部転載））