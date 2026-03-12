100均の粉が凄すぎた…！「あのチェーン店そっくりの味！」アレンジも美味しい時短アイテム
商品情報
商品名：フライドチキンミックス
価格：￥108（税込）
内容量：80g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4902170096899
おうちで本格的な味を楽しめる！ダイソーで見つけた『フライドチキンミックス』
ダイソーの食品売り場をパトロールしていると、存在感のあるパッケージが目に留まりました。スルーせずにはいられず、試しにゲット！
今回ご紹介するのは、こちらの『フライドチキンミックス』という商品。フライドチキンを家庭で簡単に楽しめるミックス粉です。
価格は108円（税込）。なんともアメリカンなパッケージが食欲をそそりますね！
11種類の香辛料が配合されたミックス粉です。
パッケージ裏には、ブラックペッパー、ホワイトペッパー、ガーリック、オニオン、ローズマリー、タイム、マジョラム、クミン、唐辛子、クローブ、バジルといった記載がありました。
スパイシーな美味しさ、カリッとジューシーな食感のフライドチキンを家庭で簡単に作れます！
材料は水とお肉だけでOK。
まず、フライドチキンミックス1袋と、水80mLをボウルに入れて溶きます。
鶏肉を入れてよく揉み込み、溶いたミックス粉をたっぷりとつけます。
ちなみに1袋で作れる目安は、鶏手羽元10〜12本分（約700〜800g）とのこと。
鶏もも肉なら約2枚分（約500g）です。濃いめの味付けがお好みの方は、お肉を少なめにするのがおすすめだそうです。
あとは170〜180℃に熱した油で揚げるだけ。手羽元なら約7分、ひと口大に切った鶏肉なら約4分が目安です。
今回は手羽元ではなくもも肉にしましたが、衣がなかなか色付かなかったので8分ほど揚げました。
まるであの名店の味に似てる！玉ねぎを使ったアレンジもおすすめ◎
我が家の揚げ物鍋は浅いタイプなので、衣が鍋肌に引っ付いて不格好になってしまいました。
いざ食べてみると…まるでケンタッキーのような味わい！スパイスの香りが本格的で、自宅で揚げるだけで「お店で買ってきたの？」と言われるレベルの味になります。
お肉を少なめにしたためか、味はかなり濃いめに仕上がり、ややしょっぱいかな…と思うほど。ですが、冷めてもざっくりしていて、軽い食感を楽しめる点はいいなと思いました！
お肉よりも、個人的には玉ねぎに使うのがおすすめです。お店で食べるような、あのオニオンブロッサムが簡単に作れます！
カットした玉ねぎに小麦粉をふって、水で溶いたフライドチキンミックスをつけて揚げるだけで簡単。
サクサク感とスパイスの辛みと香りが、玉ねぎの味と食感にマッチして絶品♡衣の美味しさが、玉ねぎの甘味で引き立てられているイメージです。
今回は、ダイソーで見つけた『フライドチキンミックス』をご紹介しました。
自宅でお店の味を簡単に楽しめるのでおすすめです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。