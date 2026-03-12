「さゆりんごがママかぁ」松村沙友理、第1子出産を報告！ 「あのまちゅが…感動」「涙がでてきちゃう」
元乃木坂46で俳優の松村沙友理さんは3月12日、自身のInstagramを更新。第1子を出産したことを報告し、数多くの祝福の声が寄せられています。
【画像全文】第1子出産を報告した松村沙友理
ファンからは「おめでとうございます」「さゆりんごがママかぁ」「あのまちゅが…感動」「涙がでてきちゃう」「こりんごちゃんまってたよ〜」「ママ業も楽しんでね」「これからも応援してます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」松村さんは「ご報告です。これからもよろしくお願い致します」とつづり、花の写真とテキスト画像を投稿。「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」と報告しました。また「小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じています」ともつづっています。
2025年12月に結婚＆妊娠を発表2025年12月3日、「私事で恐れ入りますが、このたび結婚いたしましたこと、ならびに新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と、結婚ならびに妊娠を発表した松村さん。発表から約3カ月での出産となりました。松村さんの今後の活躍にも期待したいですね。
