好き＆行ってみたい「鳥取県の道の駅」ランキング！ 2位「大栄」を抑えた1位は？【2026年調査】
日差しが春めいてドライブが楽しい季節になり、地元の新鮮な山菜や初物のタケノコが店頭に並び始めています。産直市場ならではの活気と、この時期しか味わえない春の味覚を求めて多くの人が足を運ぶ注目のスポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年2月27日、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「鳥取県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「コナンの作者の青山剛昌ふるさと館があるから」（30代女性／愛知県）、「新鮮な野菜や果物が多い」（50代女性／埼玉県）、「コナンとスイカが有名な街なので訪れてみたいと思いました」（40代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「目の前に広がる白兎海岸の青い海が非常に美しく、神話因幡の白うさぎの舞台というロマン溢れる雰囲気が大好きです」（40代男性／宮城県）、「白兎神社参拝とセットで行ってみたいから」（50代男性／東京都）、「白兎神話ゆかりの観光地、日本海の景色が美しいと評判ですし、観光と立ち寄りに人気の道の駅だから」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月27日、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「鳥取県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：大栄（北栄町）／21票2位は、全国で登録された道の駅の第1号として歴史のある「道の駅大栄」です。名探偵コナンの作者・青山剛昌さんの出身地である北栄町に位置し、隣接する「青山剛昌ふるさと館」とともに多くのファンが訪れます。特産の「大栄スイカ」をはじめとした農産物の販売も充実しており、国道9号線沿いの利便性の高さも魅力の一つです。
回答者からは「コナンの作者の青山剛昌ふるさと館があるから」（30代女性／愛知県）、「新鮮な野菜や果物が多い」（50代女性／埼玉県）、「コナンとスイカが有名な街なので訪れてみたいと思いました」（40代女性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：神話の里 白うさぎ（鳥取市）／83票1位は、神話「因幡の白うさぎ」の舞台に位置する「道の駅 神話の里 白うさぎ」です。目前には美しい白兎海岸が広がり、展望台からは日本海の絶景を望むことができます。名物の「もさ海老（えび）」を使ったグルメや、縁結びのパワースポットとして知られる白兎神社への参拝もあわせて楽しめるなど、鳥取観光には欠かせない立ち寄りスポットです。
回答者からは「目の前に広がる白兎海岸の青い海が非常に美しく、神話因幡の白うさぎの舞台というロマン溢れる雰囲気が大好きです」（40代男性／宮城県）、「白兎神社参拝とセットで行ってみたいから」（50代男性／東京都）、「白兎神話ゆかりの観光地、日本海の景色が美しいと評判ですし、観光と立ち寄りに人気の道の駅だから」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)