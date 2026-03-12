「これはエモくて泣ける」大谷翔平＆菊池雄星、 “マイアミへ向かう機内”で2ショット公開！ 「感動」
野球日本代表「侍ジャパン」の公式Instagramは3月11日に投稿を更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のため、大谷翔平選手らがアメリカ・マイアミへ向かう姿を披露しました。
【写真】大谷翔平＆菊池雄星の最新ショット
コメントでは、「すごく嬉しいツーショットをありがとうございます」「待ってたわこのショット」「嬉しいベストショット」「花巻東コンビこんなツーショットが見れるなんて感動です」「岩手、花巻東コンビのこれはエモくて泣ける！岩手県人の誇り！」と、歓喜の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「すごく嬉しいツーショットをありがとうございます」「決戦の地・マイアミへ向かう機内の様子」とつづり、写真を2枚載せている同アカウント。1枚目は大谷選手が飛行機に乗り込む姿、2枚目はロサンゼルス・エンゼルス所属の菊池雄星選手とビジネスクラスと思われる座席に座り、カメラに向かって笑顔で親指を立てる姿です。
ドミニカ共和国かベネズエラと対戦侍ジャパンは準々決勝ラウンドに臨みます。15日にドミニカ共和国かベネズエラのどちらかと対戦します。両チームは11日に試合を行っており、その敗者が侍ジャパンの対戦相手です。本記事執筆時点では、5回表で7対3という試合経過となっています。見逃せない試合展開が続きそうです。
